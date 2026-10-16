Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Tu@Saronno sull’incontro di sabato 17 ottobre all’oratorio della parrocchia San Giuseppe, dedicato al nuovo parco previsto nel quartiere Matteotti nell’ambito della trasformazione dell’area ex Pozzi Ginori.

L’appuntamento di sabato 17 ottobre all’oratorio della parrocchia San Giuseppe del quartiere Matteotti permetterà ai residenti di definire alcuni aspetti del nuovo parco, che s’insedierà nel quartiere nell’ambito della trasformazione urbanistica dell’area ex Pozzi Ginori.

È un evento che abbiamo fortemente voluto, dal punto di vista politico, ideato dalla nostra assessora Francesca Rufini che ha in delega il tema della partecipazione, al quale questo appuntamento si ricollega.

È anche un evento la cui genesi parte molto da lontano, ovvero da quei Laboratori di progettazione partecipata attivati nell’ambito del Piano di governo del territorio negli ormai lontanissimi anni tra il 2011 e il 2013, che avevano trovato un’attivazione anche nel quartiere Matteotti.

Se però quella volontà di riunire i cittadini attorno a un tavolo per prendere decisioni comuni era stata allora un fatto estemporaneo e molto basato sulla buona volontà di chi l’aveva portato avanti – in buona sostanza attivisti di T@S – oggi possiamo dire con chiarezza che percorsi come questi hanno una solida base politica che fa capo a tutta la maggioranza Pagani.

Vorremmo che questo modo di gestire le cose diventasse un “metodo”, un nuovo standard, e che tutti i progetti della città – più o meno importanti – avessero sempre un passaggio con i cittadini quando ancora nelle condizioni di poter decidere qualcosa, e non solo per presentarli a cose fatte.

Questo è importante per diverse ragioni, che vanno dall’incentivare le persone a partecipare alla vita pubblica, prendendosi a cuore il proprio quartiere, al fatto – più banale e strumentale – di confrontarsi con i residenti su aspetti pratici e quotidiani che la progettazione unicamente tecnica e “su carta” inevitabilmente si fa sfuggire.

È una nuova prassi, quindi, alla quale cercheremo di tenere fede, e che va inserita nel percorso di partecipazione nei quartieri che vorremmo finalmente strutturare con un regolamento che abbiamo predisposto nei mesi scorsi e di cui abbiamo parlato nell’ultimo consiglio comunale, nel quale si è affrontato il tema.

La partecipazione implica più lavoro, più risorse e più energie, può a volte imporre di cambiare idea rispetto a quello che si vorrebbe fare, può a volte generare delle criticità, ma di certo aiuta la politica a non vivere solo delle proprie idee, a non essere autoreferenziale e a mantenere quel contatto con la realtà che non porta poi sia a bruschi risvegli sia a opere scollegate dalle esigenze quotidiane di chi la città la abita.

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