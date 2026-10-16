Softball

SARONNO – Un fine settimana dedicato al softball giovanile, nel ricordo di una delle figure più importanti di questo sport in Italia. Sabato 17 e domenica 18 ottobre il campo comunale di via De Sanctis ospiterà la sesta edizione del torneo Piccole Stelle Enrico Obletter, manifestazione riservata alle formazioni Under 14 e organizzata dal Saronno Softball e Baseball.

L’appuntamento è dedicato alla memoria di Enrico Obletter (foto, in primo piano), indimenticato tecnico della Nazionale italiana di softball, e rappresenta un’importante occasione di confronto per le giovani promesse della disciplina. Saranno sei le formazioni protagoniste della manifestazione. Oltre alle padrone di casa del Saronno, scenderanno sul diamante gli Old Rags Lodi, la selezione del Comitato regionale Fibs Veneto, due squadre del Piemonte nell’ambito del progetto Talento in Movimento e il Future Team Italia, selezione nazionale che riunisce alcuni dei migliori talenti italiani della categoria.

Ad aprire il programma sarà proprio la sfida tra Saronno e la rappresentativa del Veneto, primo incontro di un torneo che vedrà confrontarsi giovani atlete provenienti da diverse regioni. La manifestazione sarà accompagnata anche da una serie di iniziative collaterali, pensate per rendere il fine settimana un momento di sport, aggregazione e ricordo.

Per il Saronno Softball si tratta di un appuntamento ormai tradizionale, che conferma l’attenzione della società verso il settore giovanile e la valorizzazione delle nuove generazioni, nel segno dell’eredità sportiva e umana lasciata da Obletter. L’ingresso sarà gratuito per entrambe le giornate, sabato 17 e domenica 18 ottobre, al campo comunale di softball di via De Sanctis a Saronno.

16102026