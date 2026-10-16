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TRADATE – Una domenica di festa e di partecipazione per la comunità pastorale Santo Crocifisso di Tradate, che ha celebrato le cresime ad Abbiate Guazzone. Un appuntamento importante nel percorso di fede dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della confermazione, condividendo questo momento con le famiglie e la comunità parrocchiale.

La celebrazione si è svolta domenica 11 ottobre ed è stata vissuta come un’occasione di incontro e condivisione, coinvolgendo i giovani cresimandi e quanti li hanno accompagnati nel loro cammino di preparazione. A ricordare la giornata è stata la stessa comunità pastorale Santo Crocifisso, che attraverso i propri canali social ha voluto sottolineare il clima di gioia dell’appuntamento: «Domenica abbiamo vissuto le cresime ad Abbiate! Una grande festa della comunità!».

Un momento significativo per la vita religiosa di Abbiate Guazzone e dell’intera comunità pastorale tradatese, che ha riunito attorno ai ragazzi famiglie, catechisti e fedeli per celebrare una tappa importante del loro percorso cristiano.

14102026