Politica

ROMA -Ridurre le disuguaglianze nell’accesso agli screening oncologici gratuiti e garantire maggiori opportunità di prevenzione anche alle persone con disabilità. È l’appello lanciato da Maria Chiara Gadda, parlamentare varesina di Italia Viva, in occasione di Ottobre Rosa, il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno. La deputata ha partecipato, insieme all’intergruppo parlamentare e a Vanessa Cattoi, alla presentazione di una ricerca promossa dall’associazione Salute Donna, in collaborazione con altre 50 associazioni di pazienti. Al centro dell’iniziativa, il livello di conoscenza delle donne riguardo agli screening oncologici e ai test genetici, strumenti importanti nell’ambito della prevenzione e della valutazione del rischio.

Gadda ha richiamato l’attenzione soprattutto sulle differenze territoriali che ancora caratterizzano l’accesso ai programmi di screening gratuiti. «Ci sono purtroppo molti divari regionali nell’accesso agli screening oncologici gratuiti, che sappiamo essere fondamentali per intervenire tempestivamente contro il tumore», ha sottolineato la parlamentare. Un problema al quale, secondo l’esponente di Italia Viva, si aggiunge la necessità di rendere i servizi di prevenzione maggiormente accessibili alle persone con disabilità.

«In questo quadro, a mio parere bisogna fare di più anche per favorire l’accesso a questi servizi anche per le persone con disabilità», ha aggiunto Gadda. L’iniziativa parlamentare si inserisce nelle attività di sensibilizzazione di Ottobre Rosa, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce e sulla necessità di garantire pari opportunità di accesso alla prevenzione, indipendentemente dal territorio di residenza e dalle condizioni personali.

16102026