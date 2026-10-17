Cronaca

RHO – Un incidente stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’automobile, rimasta schiacciata tra i due veicoli, ha provocato pesanti disagi alla circolazione lungo la statale 33 del Sempione, nel territorio di Rho. Fortunatamente, secondo quanto comunicato dal Comune, non si sono registrati feriti. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio nel tratto compreso tra via San Bernardo e via Lainate, dove si è resa necessaria la chiusura della corsia in direzione Legnano per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Rho, i vigili del fuoco e reparti specializzati, chiamati a verificare le condizioni di uno dei mezzi pesanti coinvolti, che trasportava materiale chimico.

Particolare attenzione è stata dedicata proprio al carico trasportato, ma le verifiche non hanno evidenziato alcuno sversamento di sostanze.

Durante le operazioni di intervento e rimozione dei veicoli incidentati, il traffico è stato regolato a senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti lungo una delle principali arterie di collegamento della zona. L’incidente si è dunque concluso senza conseguenze per le persone, pur rendendo necessario un intervento articolato per la sicurezza della circolazione e la gestione del mezzo che trasportava materiale chimico.

(foto: la scena del sinistro)

17102026