Basket

SARONNO – Un’amichevole all’insegna dello sport e della condivisione, ma anche un’importante occasione per affinare la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Mercoledì sera la formazione della Robur Basket Saronno impegnata nel campionato di Divisione Regionale 1 ha affrontato la rappresentativa maschile del Politecnico di Milano. Un confronto che ha permesso ai giovani giocatori saronnesi di accumulare minuti preziosi sul parquet, migliorare l’intesa di squadra e prepararsi al prossimo appuntamento di campionato. Per la formazione universitaria milanese, invece, l’amichevole ha rappresentato l’ultimo banco di prova prima della partenza per il torneo internazionale WIUC.

Al di là degli aspetti tecnici e agonistici, l’incontro ha offerto anche un momento di aggregazione fra due gruppi giovani, accomunati dalla passione per la pallacanestro. La partita si è svolta in un clima sereno e di reciproco rispetto, favorendo il confronto e la crescita sportiva di entrambe le formazioni.

Soddisfazione è stata espressa dalla società saronnese, che ha sottolineato il valore di iniziative capaci di unire l’attività agonistica a occasioni di incontro e condivisione, confermando l’attenzione della Robur alla crescita dei propri giovani atleti.

(foto di gruppo all’amichevole)

17102026