Basket

CISLAGO – Si è interrotta alla quarta giornata la serie positiva del Cistellum Cislago nel campionato di Divisione regionale 1 di basket. Dopo tre vittorie consecutive, la formazione cislaghese ha subito venerdì sera la prima sconfitta stagionale, cedendo in trasferta all’Asa Cinisello per 87-65. Una battuta d’arresto che non cancella l’ottimo avvio di campionato del Cistellum, capace di imporsi nelle prime tre giornate contro Robur Saronno B, Rams Daverio e Basket Club Arlunese. I cislaghesi restano infatti nel gruppo di testa del girone D con 6 punti, insieme a Draghi Gorlazy, Rondinella Sesto e Virtus Luino, queste ultime due squadre ancora imbattute insieme ai Draghi, ma con una partita in meno rispetto al Cistellum e alla Rondinella.

Domenica tocca alla Robur Saronno B. La seconda formazione saronnese sarà impegnata alle 18.30 al PalaRonchi di via Colombo contro Basket Venegono, nella quarta giornata di andata. Per la Robur l’obiettivo è conquistare i primi punti della stagione, dopo le sconfitte contro Cistellum Cislago (71-81), Pallacanestro Castronno (77-86) e Rondinella Sesto (84-59). Un avvio difficile per i saronnesi, chiamati ora a reagire davanti al proprio pubblico. Non sarà però un impegno semplice: Venegono ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate, con due vittorie e una sconfitta.

Classifica: Draghi Gorlazy, Rondinella Sesto, Virtus Luino e Cistellum Cislago 6 punti; Asa Cinisello, Basket Club Arlunese, Pallacanestro Castronno, Ardor Bollate e Basket Venegono 4; Rams Daverio, Ardens Sedriano e Sportlandia Tradate 2; Gs Paderno Dugnano e Robur Saronno B 0.

Classifica aggiornata alle gare di venerdì 16 ottobre, con alcune squadre che devono ancora disputare la quarta giornata.

(foto Cistellum)

17102026