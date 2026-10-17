Basket

SARONNO – Trasferta a Varese questo pomeriggio per la Robur Basket Saronno, impegnata alle 18 contro il Campus Varese nella quarta giornata di andata del girone A della Conference Nord-Ovest di serie B Interregionale. La formazione allenata da coach Bonassi torna in campo dopo la vittoria di carattere ottenuta sabato scorso, con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e conquistare altri punti importanti per la classifica.

Di fronte ci sarà un Campus Varese ancora fermo a quota zero, ma con una partita disputata in meno rispetto alle altre squadre del girone. Una situazione che invita i saronnesi a non sottovalutare l’avversario, soprattutto in una trasferta che si preannuncia impegnativa. La partita si disputerà al Centro sportivo Campus di Varese, con palla a due fissata alle 18. Per la Robur sarà un’altra occasione per confermare quanto di buono mostrato nell’ultima uscita e consolidare la propria posizione nelle zone alte della graduatoria.

Classifica: Pallacanestro Pavia, Monferrato Basket e Varese Academy 6 punti; Basket 7 Laghi Gazzada, Robur Saronno e Pallacanestro Sennori 4; Esperia Cagliari, Don Bosco Crocetta, Pallacanestro Nervianese, BasketBall Gallarate, Oleggio Magic Basket e Bocconi Team Milano 2; Virtus Cermenate, Campus Varese e College Basket Borgomanero 0.

(foto archivio: precedente match della Robur Saronno)

17102026