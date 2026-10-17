Basket

VARESE – Terza vittoria in quattro partite per la Robur Basket Saronno, che ha espugnato il campo del Campus Varese con un convincente 96-78 nella quarta giornata di andata del campionato di serie B Interregionale. Un successo che ha consentito alla formazione di coach Bonassi di consolidare la propria posizione nella zona medio-alta della classifica, mentre i varesini sono rimasti ancora senza vittorie. Di fronte due squadre accomunate dalla giovane età dei rispettivi organici e dall’obiettivo di disputare un campionato tranquillo. Per il Campus, tuttavia, la necessità di conquistare i primi punti stagionali rendeva particolarmente importante l’appuntamento casalingo.

La partita è iniziata all’insegna dell’equilibrio, con il primo quarto chiuso sul 20-22 per Saronno. Nel secondo periodo, però, la Robur ha progressivamente preso il largo. Una bella tripla di Molteni ha fissato il punteggio sul 32-44 a 2’35” dall’intervallo, mentre al riposo il vantaggio degli ospiti era già salito a quattordici lunghezze, sul 37-51.

La musica non è cambiata nella ripresa. Dopo appena 1’43” dall’inizio del terzo quarto, Acunzo ha firmato una schiacciata solitaria per il 37-57, portando il margine a venti punti. La Robur ha continuato a controllare l’incontro, regalando anche giocate spettacolari, come la schiacciata di Bol che, a una quarantina di secondi dalla fine del periodo, ha portato il risultato sul 52-77. Proprio sulla sirena è arrivato uno degli episodi più curiosi della gara: una rimessa sbagliata dei saronnesi ha consegnato il pallone a Risi, bravo a realizzare una tripla dalla lunghissima distanza per il 57-77 di fine terzo quarto.

Negli ultimi dieci minuti il Campus ha provato a ridurre il divario, senza però riuscire a rimettere in discussione il risultato. La Robur ha amministrato il vantaggio fino al definitivo 78-96. Per Saronno è arrivata così un’altra importante conferma dopo il successo della settimana precedente: il bilancio stagionale è salito a tre vittorie e una sconfitta, mentre il Campus Varese è rimasto in fondo alla graduatoria, ancora a secco di successi.

Campus Varese-Robur Saronno 78-96 (20-22, 37-51, 57-77).

(foto: una fase di gioco)

27102026