Cronaca

BUSTO ARSIZIO – Tre persone denunciate, armi e munizioni sequestrate nell’ambito di un’operazione contro il bracconaggio condotta tra le province di Milano, Varese e Pavia. Al centro delle indagini il presunto abbattimento illecito di specie protette e il furto venatorio di ungulati. L’operazione è scattata venerdì 9 ottobre, su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha emesso un decreto di perquisizione nei confronti di tre cittadini italiani incensurati.

Alle attività hanno partecipato la polizia locale di Castano Primo e Nosate, il commissariato di pubblica sicurezza di Busto Arsizio, la sezione di polizia giudiziaria della Procura bustocca e i carabinieri forestali di Magenta e Varzi. Le perquisizioni, iniziate alle prime luci dell’alba, hanno interessato diverse proprietà degli indagati. In due abitazioni di Busto Arsizio sono stati rinvenuti numerosi silenziatori per armi da fuoco, mentre in altri immobili, uno sempre nel Busto Arsizio e uno in provincia di Pavia, sono state trovate centinaia di munizioni per armi corte e lunghe detenute illegalmente.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza di munizioni non denunciate o in quantità superiori ai limiti consentiti, oltre ad armi regolarmente dichiarate ma custodite in luoghi diversi da quelli autorizzati o senza rispettare le prescrizioni di sicurezza. Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro penale o amministrativo 30 fucili da caccia, 10 carabine e 4 pistole semiautomatiche, oltre alle munizioni e agli altri materiali rinvenuti.

Per i tre indagati sono scattate le denunce all’autorità giudiziaria e il ritiro delle armi, delle munizioni e dei relativi titoli di porto d’armi.

L’intervento si inserisce nelle attività investigative finalizzate a contrastare il bracconaggio e le violazioni delle norme sulla detenzione delle armi.

17102026