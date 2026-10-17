Calcio

CESATE – Si è concluso senza reti l’anticipo della sesta giornata del campionato di Promozione, girone B, disputato questa sera a Cesate tra Sc United e Meda. Lo 0-0 finale ha rispecchiato l’andamento di una partita equilibrata, caratterizzata da poche occasioni da gol e con i due portieri raramente impegnati. Nel primo tempo sono stati i padroni di casa dello Sc United a mostrare maggiore iniziativa, senza però riuscire a concretizzare la supremazia territoriale. Nella ripresa è stato invece il Meda a farsi preferire, ma anche i tentativi dei bianconeri non hanno prodotto occasioni sufficienti per sbloccare il risultato.

La gara è così scivolata verso il pareggio, con le difese che hanno avuto la meglio sui rispettivi attacchi. Da segnalare anche l’espulsione dell’allenatore dello Sc United, Basilico, per doppia ammonizione. Con questo risultato lo Sc United è salito a 9 punti, agganciando momentaneamente il Gallarate al terzo posto, mentre il Meda ha raggiunto quota 7. Entrambe le formazioni attendono ora i risultati delle altre partite della sesta giornata.

Sc United-Meda 0-0

SC UNITED: Mauri, Panizza, Bergogni (19′ st Vighenzi), Del Pesce (23′ st Moro), Marinello, Forlani, Calvio (30′ st Pellegrino), Principi, Turrisi, Annoni (26′ st Preatoni), Sattolo (36′ st Tammaro). A disposizione: Villa, Tornabene, Vitulli, Campi. Allenatore: Basilico.

MEDA: Bizzi, Ortolani, Lazzaroni, Galli (30′ st Dugo), Scaccabarozzi, Cappanera (20′ st Pozzoli), Baldo (20′ st Calderone), Ronzoni, Disca (25′ st Cutuli), Kamal, Manfré. A disposizione: Sala, Calderone, Barile, Castagnola, Sironi. Allenatore: Cairoli.

Arbitro: Contu di Como.

Note: spettatori 100. Espulso Basilico (allenatore Sc United) per doppia ammonizione. Ammoniti Annoni e Vighenzi (Sc United); Baldo, Cappanera e Galli (Meda).

(foto paolozerbi.com: una fase del match)

17102026