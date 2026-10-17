Groane

CESATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Cesate insieme in merito al consiglio comunale di ieri sera, 16 ottobre e alla tensione davanti alla sala. Quello che è accaduto ieri sera, 16 ottobre, davanti al Municipio di Cesate è un fatto che non può passare sotto silenzio. 𝗗𝗲𝗰𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝘀𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗲𝗱𝘂𝘁𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗲. 𝗔𝗱 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗹𝗶, 𝘂𝗻 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗮𝗯𝗶𝗻𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲. Non erano lì per protestare violentemente. Volevano assistere ai lavori del Consiglio comunale, in un momento in cui cresce la preoccupazione per il progetto del data center. 𝗦𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝗹𝗮. E con una circostanza particolarmente grave: mentre i cittadini venivano sottoposti a un accesso contingentato, 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼 𝗴𝗶𝗮̀ 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮.

Perché questa disparità di trattamento? Chi ha stabilito il limite di 36 persone? E sulla base di quali disposizioni?

I consiglieri di 𝗖𝗲𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 sono entrati in aula e hanno chiesto al Sindaco di mostrare il documento che stabiliva la capienza autorizzata e gli atti relativi al dispiegamento delle forze dell’ordine.

𝗩𝘂𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗻𝗼𝗻 𝗵𝗮 𝗲𝘀𝗶𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼. Alla richiesta di chiarimenti ha risposto, con arroganza, che avremmo dovuto presentare un accesso agli atti. Come se fosse normale che i rappresentanti dei cittadini debbano attendere una procedura amministrativa per ricevere spiegazioni su quanto sta accadendo davanti ai loro occhi. Ma c’è un altro episodio che non intendiamo lasciar passare.

𝗠𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗖𝗲𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲 𝗰𝗵𝗶𝗲𝗱𝗲𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶, 𝗱𝗮𝗶 𝗯𝗮𝗻𝗰𝗵𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝘃𝗮𝗻𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗲. Cosa c’era da ridere? Dei cittadini lasciati fuori? Delle richieste di trasparenza? Del ruolo di controllo che la minoranza ha il dovere di esercitare?

Di fronte alla mancata esibizione dei documenti richiesti, 𝗶 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝗿𝗶 𝗵𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗯𝗯𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝘂𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮. Non contestiamo il lavoro delle forze dell’ordine, ma chiediamo di conoscere le ragioni e le responsabilità di un presidio così imponente. E soprattutto pretendiamo che tutti i cittadini siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dalle loro opinioni politiche. 𝗜𝗹 𝗠𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗲̀ 𝗹𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶. 𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗶𝗹 𝗦𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼. E arriviamo alla questione politica. Vumbaca continua a ricordare di essere stato eletto dai cittadini. È vero. Ma essere eletti non significa ricevere una delega in bianco per qualsiasi decisione.

Nel suo programma elettorale del 2024 non c’è traccia della realizzazione di un data center in quell’area nonostante se ne fosse già discusso nella definizione del Piano di Governo del Territorio nel primo mandato di questa giunta. Né questa scelta risulta essere stata presentata esplicitamente nei suoi interventi elettorali. Il data center è una scelta destinata a incidere profondamente sul futuro di Cesate. Una scelta sulla quale gli 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗮𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗼𝘃𝘂𝘁𝗼 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗼𝘁𝗼.

Oggi tanti cittadini chiedono spiegazioni, il Comitato chiede confronto e trasparenza, ma il rapporto tra amministrazione e cittadinanza è arrivato a un punto di rottura. 𝗣𝗲𝗿 𝗖𝗲𝘀𝗮𝘁𝗲 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗲𝗺𝗲, 𝗩𝘂𝗺𝗯𝗮𝗰𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝘀𝗶! Se il Sindaco è davvero convinto che questo progetto rappresenti il futuro che i cesatesi desiderano, abbia il coraggio di presentarsi nuovamente davanti agli elettori, questa volta dichiarando apertamente la propria intenzione di realizzare il data center. 𝗦𝗶 𝗱𝗶𝗺𝗲𝘁𝘁𝗮, 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝘁𝗮 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗲𝗿 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗲 𝗹𝗮𝘀𝗰𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 𝗮 𝗲𝘀𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝘀𝗶 𝘀𝘂 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮. Perché la fiducia ricevuta alle ultime elezioni non può essere utilizzata per dare per scontato il consenso su un progetto che non era stato esplicitamente sottoposto agli elettori.

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