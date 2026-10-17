Città

SARONNO – Edifici scolastici più sicuri, stop allo sfruttamento nei percorsi di formazione scuola-lavoro, educazione sessuale e affettiva, attenzione alla salute mentale degli studenti e diritto all’istruzione: sono i temi portati in piazza nella manifestazione studentesca di venerdì 16 ottobre. Il collettivo Praxis esprime soddisfazione per la partecipazione al corteo, ma denuncia anche insulti sessisti e razzisti rivolti ad alcuni manifestanti.

“Siamo molto contenti della partecipazione e dal clamore generale del corteo di oggi, finalmente molti giovani hanno potuto dire la loro su ciò che non funziona nella scuola a Saronno ed in Italia”, afferma il collettivo.

Nel bilancio della mobilitazione, Praxis richiama le criticità degli istituti cittadini: “Abbiamo riposto un’attenzione particolare alla situazione di degrado in cui versano molti degli istituti della città: dalla succursale del Legnani in cui alcune aule mostrano segni di fatiscenza alle mancanze di Itis ed Ipsia”.

Un altro tema affrontato durante la manifestazione riguarda le esperienze delle studentesse e la richiesta di percorsi educativi: “Abbiamo parlato anche dell’importanza di progetti scolastici di educazione all’affettività, riportando casi di molestie subite da diverse studentesse oggi presenti alla manifestazione”.

Il collettivo segnala infine alcuni episodi che avrebbero compromesso il carattere pacifico della protesta: “La protesta non è stata tuttavia priva di problemi, in particolare legati all’infiltrazione di ragazzi di estrema destra che inneggiavano al Duce e al presidente di Futuro nazionale Vannacci, i quali avrebbero insultato con commenti sessisti e razzisti dei manifestanti, deturpato la strada lanciando per terra dell’immondizia e creato danni inaccettabili all’immagine pacifica della mobilitazione”.

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