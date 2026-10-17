Cronaca

LIMBIATE – Una montagna di circa 200 pneumatici, una ventina di sacchi della spazzatura e scarti di lavorazioni edili abbandonati in un parcheggio sterrato nei pressi dell’area mercato. La polizia locale di Limbiate, al termine di un’articolata attività investigativa, è riuscita a individuare e denunciare due persone ritenute responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

L’episodio risale al mese scorso, quando in via Fratelli Casati era stata scoperta una grande quantità di materiale abbandonato, suscitando indignazione tra i cittadini. Gli agenti del comando guidato da Pasquale Tardi hanno avviato gli accertamenti, partendo dall’ispezione dei sacchi della spazzatura. Le verifiche hanno permesso di risalire a un condominio di Desio e, successivamente, alla persona incaricata dello smaltimento dei rifiuti.

Si tratta di un cinquantenne residente a Desio che, convocato al comando della polizia locale, ha ammesso di avere abbandonato il materiale. L’uomo si è impegnato a ripulire l’area e a presentare la documentazione che attesti il regolare smaltimento, ma nei suoi confronti è comunque scattata una denuncia. Le indagini hanno consentito di individuare anche un secondo responsabile, un cittadino egiziano residente a Limbiate, che avrebbe approfittato della presenza dei rifiuti per abbandonare nello stesso luogo alcuni scarti di lavorazioni edili. Anche per lui sono scattati la denuncia e l’obbligo di ripristinare l’area.

L’intervento della polizia locale ha permesso non soltanto di risalire agli autori degli abbandoni, ma anche di evitare che le spese per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti ricadessero sull’Amministrazione comunale e, quindi, sull’intera collettività.

17102026