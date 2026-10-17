Cronaca

TRADATE – Non si ferma la piaga dei furti di rame nei cimiteri della zona. L’ultimo episodio ha interessato il camposanto di Tradate che si affaccia sulla Varesina, dove i malviventi hanno asportato parte della copertura del tetto, provocando danni e infiltrazioni d’acqua. A far emergere il problema sono state le segnalazioni di alcuni cittadini, che avevano notato la presenza di acqua nel corridoio del primo piano, diventato scivoloso e potenzialmente pericoloso. Il successivo sopralluogo ha permesso di accertare che erano state sottratte diverse lastre di rame dalla parte del tetto rivolta verso la piazza del mercato.

Non si tratterebbe dell’unico episodio recente. Nei giorni precedenti erano state prese di mira anche alcune cappelle, dalle quali erano stati divelti canali e grondaie. I ladri, accortisi che il materiale non era rame, lo avevano abbandonato nelle vicinanze. Durante l’incursione era stata inoltre danneggiata la parte in marmo di una tomba, probabilmente utilizzata per raggiungere le coperture.

Non è escluso che i due episodi siano collegati, anche se la ricostruzione resta da verificare.

Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che potrebbero avvalersi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza esterne al cimitero.

Il nuovo furto riporta l’attenzione su un fenomeno che continua a colpire i luoghi di sepoltura del territorio, causando non soltanto danni economici e costi di ripristino, ma anche disagi ai visitatori e danneggiamenti a strutture e tombe.

(foto archivio: precedente furto di rame in un cimitero della zona)

17102026