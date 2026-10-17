Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ci sono la protesta degli studenti al liceo Grassi, una lite tra marito e moglie in centro a Saronno conclusa con la denuncia dell’uomo e la presentazione della nuova associazione Saronno Civica, che ha raccolto oltre cento partecipanti.

Cancello del liceo scientifico G.B. Grassi di Saronno chiuso con catene e lucchetto nella mattinata di venerdì 16 ottobre, in occasione della mobilitazione studentesca. Per consentire l’ingresso nell’istituto sono intervenuti le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno rimosso il blocco. La protesta è poi proseguita con un corteo che ha coinvolto studenti di diverse scuole superiori cittadine, scesi in strada per chiedere maggiori investimenti nell’istruzione e interventi per migliorare le condizioni degli edifici scolastici.

Le urla in strada hanno attirato l’attenzione dei residenti di via San Giuseppe, a Saronno, che nella serata di giovedì 15 ottobre hanno chiesto l’intervento della polizia locale per una lite tra marito e moglie. Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe nata dopo che l’uomo, che aveva bevuto, era andato a prendere il figlio all’attività sportiva. All’arrivo degli agenti, l’uomo avrebbe reagito aggredendoli con calci e pugni e danneggiando il finestrino dell’auto di servizio. È stato bloccato e accompagnato al comando; per lui è scattata una denuncia.

Oltre cento persone hanno partecipato alla presentazione ufficiale di Saronno Civica, svoltasi giovedì 15 ottobre nell’auditorium della scuola Aldo Moro. L’incontro ha messo al centro il rapporto tra scuola, educazione e città: Roberto Farné, dell’Università di Bologna, ha approfondito il tema dell’outdoor education, mentre Francesca Pozzoli ha illustrato il progetto della nuova scuola Rodari. La presidente dell’associazione, Sabina Banfi, ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per l’interesse dimostrato da cittadini e insegnanti verso un nuovo spazio di confronto sul futuro di Saronno.

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