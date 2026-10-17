Politica

MILANO – Nel corso dell’esame in Consiglio Regionale dell’aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (Prmt) il Consigliere Regionale Giuseppe Licata ha illustrato quattro ordini del giorno ed un emendamento finalizzati a valorizzare il ruolo del territorio varesino all’interno delle strategie regionali per lo sviluppo della mobilità e delle infrastrutture.

“Le proposte che ho presentato mirano a rafforzare l’integrazione tra diverse modalità di trasporto, migliorare l’accessibilità del territorio e sostenere il ruolo strategico dell’area varesina nei collegamenti regionali e transfrontalieri – dichiara Licata a latere dei lavori d’aula – Il Prmt rappresenta uno strumento fondamentale di programmazione perché consente di individuare le direttrici lungo le quali orientare gli investimenti e le scelte che interesseranno la Lombardia nei prossimi anni. Per questo è importante mantenere uno sguardo rivolto al futuro e continuare a valutare nuove opportunità di sviluppo”.

“Il primo ordine del giorno propone di inserire tra le ipotesi da approfondire la realizzazione di un collegamento funiviario tra Capolago, Bellavista e il Campus dell’Università dell’Insubria, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti tra il sistema ferroviario, il polo universitario e le principali attrazioni turistiche dell’area – precisa Licata – Una seconda proposta riguarda invece il potenziamento dei parcheggi di attestamento e interscambio lungo l’asse Milano-Varese e nelle zone di confine maggiormente interessate dagli spostamenti dei lavoratori frontalieri. L’obiettivo è favorire l’utilizzo del trasporto ferroviario e agevolare il trasferimento della domanda di mobilità dalla gomma al ferro”.

“Il terzo ordine del giorno chiede di valutare l’introduzione di servizi di metrotranvia di superficie lungo le direttrici Varese-Laveno e Como Camerlata-Como Nord, attraverso la valorizzazione delle infrastrutture esistenti e il miglioramento dell’offerta di trasporto pubblico per pendolari, studenti e utenti occasionali. Riguarda il trasporto ferroviario anche il quarto ordine del giorno – prosegue Licata – con il quale chiedo il raddoppio della linea ferroviaria Rfi Laveno Mombello-Gallarate, considerata una direttrice di crescente rilevanza sia per il traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci, in relazione ai collegamenti con l’aeroporto di Malpensa e con i principali corridoi internazionali. Infine, con un emendamento ho chiesto di realizzare il nuovo svincolo di Gazzada e Buguggiate, per risolvere i cronici problemi di traffico tra l’autostrada A8, la Tangenziale Pedemontana di Varese e le strade provinciali dirette al Lago di Varese”.

“Il territorio varesino non è una periferia della Lombardia, occupa una posizione strategica nel sistema della mobilità lombarda, grazie alla presenza di importanti connessioni ferroviarie, aeroportuali e transfrontaliere – sottolinea Licata – È una porta sull’Europa e sul mondo. È il territorio in cui si incontrano mobilità regionale, mobilità transfrontaliera, sistema aeroportuale, turismo, università e logistica. Per questo merita di essere protagonista della pianificazione futura”.

“Programmare significa dare una visione e gli ordini del giorno che ho presentato intendono offrire un contributo alla pianificazione di lungo periodo, affinché le future scelte infrastrutturali possano rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di cittadini, imprese e territori” conclude.

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