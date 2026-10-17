Comasco

LOMAZZO – Domenica 18 ottobre Lomazzo ospiterà le Lombardiadi 2026, la giornata regionale dei Giovani della Croce Rossa Italiana. Saranno 24 le squadre partecipanti, per un totale di 300 volontari provenienti da tutta la Lombardia, pronti a vivere una giornata all’insegna dello spirito di squadra, della formazione e della condivisione dei valori della Croce Rossa.

A fare da cornice all’appuntamento sarà il Comitato di Lomazzo, che accoglierà i partecipanti negli spazi delle scuole medie cittadine, sede delle prove e delle attività in programma. La cerimonia conclusiva si svolgerà invece nell’area feste comunale. Le Lombardiadi rappresentano un appuntamento annuale pensato per favorire l’incontro tra i giovani volontari dei diversi comitati lombardi. Attraverso attività a squadre, sfide e momenti formativi, la giornata offre l’occasione per mettere alla prova le proprie capacità, confrontarsi con altri volontari e rafforzare i legami all’interno dell’associazione.

Accanto alla componente ludica, l’iniziativa punta a promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra, elementi fondamentali per chi sceglie di dedicare parte del proprio tempo al volontariato. L’obiettivo è far crescere una rete regionale di giovani sempre più unita, favorendo lo scambio di esperienze e la condivisione di competenze.

Per il Comitato di Lomazzo, ospitare l’edizione 2026 rappresenta un’occasione per accogliere centinaia di giovani volontari da tutta la Lombardia e valorizzare il ruolo del volontariato nella comunità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09