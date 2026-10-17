Città

SARONNO – Buona partecipazione questa mattina, sabato 17 ottobre, all’oratorio della parrocchia San Giuseppe, nel quartiere Matteotti, per l’incontro “Il parco che vorrei”, dedicato alla progettazione della nuova area verde prevista nell’ambito della riqualificazione dell’ex Pozzi Ginori. Presenti residenti attivi nella vita del quartiere (volontari del Gabbiano in primis), alcune famiglie e pensionati, che hanno portato idee, richieste e osservazioni sul futuro del nuovo spazio pubblico.

All’iniziativa, organizzata dal Comune di Saronno in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano Odv, hanno partecipato anche diversi rappresentanti dell’Amministrazione e del consiglio comunale dall’assessore Mauro Lattuada, al presidente del consiglio comunale Francesco Licata con i consiglieri Augusto Airoldi e Marina Ceriani.

Ad aprire il confronto è stata l’assessora alla Partecipazione Francesca Rufini, che ha illustrato le modalità con cui i cittadini potranno contribuire alla progettazione, presentando anche un questionario pensato per raccogliere indicazioni, esigenze e suggerimenti dei residenti. Prima dell’incontro erano già arrivati circa 130 questionari compilati dai cittadini, un primo contributo al percorso di progettazione partecipata del nuovo parco.

È quindi intervenuto l’assessore all’Urbanistica Enrico Guastamacchia, che ha allargato lo sguardo ai progetti dell’Amministrazione per il quartiere Matteotti. Tra gli interventi illustrati anche la riqualificazione dei campi da basket di via Leonardo da Vinci e la progettazione del comparto ex Pozzi Ginori. Per la nuova area verde sono state ipotizzate diverse soluzioni, tra cui un’arena verde e una club house, ma l’obiettivo è proprio quello di confrontare queste proposte con le esigenze di chi vive il quartiere. Il nuovo parco è pensato come uno spazio aperto, inserito in un più ampio sistema di parchi e aree gioco. Tra le proposte anche un’area calisthenics e una con giochi.

Non sono mancate le richieste dei residenti, a partire dal tema della sicurezza. Alcuni partecipanti hanno chiesto che il futuro parco sia chiuso e dotato di accessi controllabili, una soluzione diversa rispetto all’idea iniziale di uno spazio aperto. Nel confronto è emersa anche la necessità di approfondire gli effetti del progetto sulla viabilità del quartiere. E’ arrivata la proposta di spazi a disposizione del quartiere con sale da affittare per eventi privati ed incontri ma anche un’area con una progettazione per fare eventi anche con una cucina attrezzata. La richiesta è anche stata anche quella di un’attenzione per i piccoli del quartiere che passeranno dall’area verde alla fine della giornata di scuola ed asilo. Punto focale sia per cittadini sia per amministrazioni preservare il verde esistente ed ovviamente la creazione di spazi verdi anche per l’ombreggiatura estiva.

Accanto al momento di dibattito, la mattinata ha previsto anche una parte pratica dedicata alla progettazione condivisa. Su grandi fogli con il masterplan dell’area, i cittadini hanno potuto immaginare la distribuzione degli spazi nella parte sud del comparto, posizionando idealmente campi da calcio e da basket, aree gioco e altre attrezzature.

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