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SARONNO – Sabato 17 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi per tutta la giornata, senza piogge previste. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 21°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sud-Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Sul Saronnese il tempo si manterrà stabile, con ampie schiarite e temperature massime intorno ai 21°C. Il quadro sarà nel complesso soleggiato, anche se non mancheranno alcuni passaggi nuvolosi. Non sono attese precipitazioni e il clima resterà mite nelle ore centrali.

In Lombardia l’alta pressione garantirà una giornata in prevalenza soleggiata, ma alcune infiltrazioni umide favoriranno un aumento della nuvolosità in serata. Sulle basse pianure occidentali il tempo sarà variabile, con schiarite più ampie nel pomeriggio. Sulle basse pianure orientali e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche addensamento serale. Sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali e orientali si alterneranno nubi e schiarite. Sulle Orobie, invece, la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata. I venti saranno molto deboli da Nord, in attenuazione e rotazione dai quadranti meridionali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3550 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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