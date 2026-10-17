Groane

CESATE – “Cesate tutta ha mostrato di essere unita e partecipe per gridare a gran voce: no data center”. Il Comitato per la Tutela del Territorio commenta così la mobilitazione di venerdì 16 ottobre davanti al municipio, in occasione del consiglio comunale, e annuncia il prossimo appuntamento: sabato 24 ottobre alle 9,30 in piazza Poss.

Nella nota diffusa dopo la serata, il Comitato attacca duramente l’Amministrazione, accusandola di aver cercato di ostacolare la presenza dei cittadini: “La codardia della giunta comunale ha portato ad usare espedienti di vario tipo per limitare la partecipazione popolare, senza alcun successo”. Una contestazione che si accompagna al ringraziamento a chi ha sostenuto e partecipato alle iniziative organizzate finora.

Circa 150 persone hanno partecipato al presidio davanti al municipio, dove si sono levate anche richieste di dimissioni. Con i manifestanti rimasti all’esterno dell’aula, i consiglieri di opposizione hanno abbandonato la seduta e raggiunto i cittadini. Il consiglio ha approvato la sdemanializzazione dei tratti delle strade vicinali per Saronno e della Fauda. Alla conclusione dei lavori, il sindaco Roberto Vumbaca ha lasciato il municipio accompagnato dai carabinieri e dalla polizia locale, mentre proseguivano le contestazioni.

La decisione sui tratti stradali era il quinto punto all’ordine del giorno e costituisce un ulteriore passaggio nell’iter del datacenter previsto in via Leoncavallo, il cui Piano attuativo aveva ottenuto il via libera della Giunta il 6 ottobre. A suscitare le proteste è soprattutto l’assenza, prima dell’approvazione, del confronto pubblico sollecitato attraverso una petizione firmata da 1.019 cittadini.

Il Comitato conferma ora la volontà di proseguire: “Siamo solo all’inizio, la speranza che il progetto si possa bloccare è tanta, vi aspettiamo quindi il 24 ottobre alle 9.30 in Piazza Poss“. E conclude con un invito: “Libertà è partecipazione, continuiamo a partecipare!”.

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