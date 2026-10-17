Città

E’ noto che una delle feste religiose più care alla devozione dei saronnesi è quella cosiddetta del Trasporto del Crocifisso, che si celebra, come ogni anno, la quarta domenica del mese di ottobre. La sacra immagine solitamente si trova nella cappella a sinistra della navata della chiesa prepositurale dei Santissimi Pietro e Paolo di Saronno, un tempo, invece, era collocato nell’omonima cappella di San Cristoforo che si trovava al fondo dell’omonima via del centro cittadino. In occasione della festa il programma prevede che il Crocifisso venga portato, in processione, per le vie del centro della città partendo dalla piazza Libertà passando per la via Portici, San Cristoforo, San Giuseppe, corso Italia per terminare alla fine, in piazza Libertà.

Il Crocifisso è una pregevole scultura del XVI secolo, ed è giunto a Saronno nella seconda metà del XVII secolo. E’ sempre stato oggetto di molta devozione popolare e implorato nei momenti più critici della vita della comunità cittadina tanto che dal 1734 si istituì la consuetudine della processione

propiziatoria del Crocifisso. Nel 1783 il governo austriaco decise la soppressione, tra le altre, anche della Confraternita di San Cristoforo e successivamente anche della chiesetta dedicata al Santo; da allora la sacra immagine è stata allogata nella chiesa prepositurale. Se la tradizione della processione per le vie del borgo di Saronno dura da tanti secoli immagino quanti kilometri il venerato Crocifisso ha percorso, portato a braccia dai fedeli durante le diverse manifestazioni di devozione popolare della cittadinanza. E’ vero che la festa e relativa processione di svolge una volta all’anno, ma in più di tre secoli i chilometri percorsi ormai sono centinaia. Come tutti gli oggetti di consistente valore artistico oltre che devozionale, il Crocifisso del trasporto ha subito, nel tempo anche interventi di restauro e consolidamento per una maggiore conservazione. Ultimo in ordine di tempo quello a cui è stato sottoposto il venerato simulacro per volere del prevosto Armando Cattaneo nel 2221. Il restauro è stato eseguito da Carola Ciprandi considerando le indicazioni che sono state dettate dal Sopraintendenza ai Beni artistici della Regione Lombardia. Il corpo di Cristo è un pezzo unico scolpito nel legno di pioppo, mentre le braccia sono due tronconi inseriti sul torso mediante incastri. Il bel volto di Cristo ha lineamenti delicati ed è incorniciato dalle lunghe ciocche di capelli che cadono sulle spalle.

Franco Blumer, esperto restauratore di metalli ha lavorato sulla croce lignea ricoperta da una lamina d’argento. Questo e tanto altro è il contenuto del pregevole volume “Divota Efigie”, quaderno n° 2 di Chiese aperte edito dall’Associazione Cantastorie di Saronno, che si può acquistare presso la segreteria della chiesa Prepositurale

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