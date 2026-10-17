SARONNO – “Io sono qua precisamente per ascoltarvi”. Con queste parole Lucy Sasso, assessora alle Politiche giovanili, è intervenuta ieri mattina, venerdì 16 ottobre, al corteo degli studenti delle scuole superiori saronnesi, partito dal polo scolastico e arrivato in centro città.

Al centro della mobilitazione la richiesta di maggiori investimenti nell’istruzione e di interventi sugli edifici scolastici. I ragazzi hanno portato in piazza anche il tema dell’educazione sentimentale e sessuale nelle scuole e la contestazione delle spese per gli armamenti. Rivendicazioni accompagnate da cori contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Sasso ha invitato gli studenti a non lasciarsi scoraggiare dalle critiche alla scelta di manifestare: “Io sono qua precisamente per ascoltarvi, ma vi devo dire una cosa, perché ho sentito alcuni di voi. Non pensate ai commenti che riceverete, vi diranno che oggi avete saltato un giorno di scuola, ma oggi avete imparato più di quello che vi insegnano a scuola. A protestare, a scendere in piazza, a ricordarvi che ci sono dei problemi reali. E siete voi che potete risolverli. Perchè questo Governo non lo farà mai. Vogliono mettere il tetto agli studneti stranieri ma l’uico tetto che ci serve è quello in testa nelle scuole”.

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Saronno, studenti in corteo: cori contro Meloni e Valditara, “La scuola è nostra e non vostra”. Le foto della protesta

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