Città

SARONNO – Dopo gli eventi di anteprima dello scorso fine settimana, verrà inaugurata sabato 17 ottobre, in Villa Gianetti a Saronno, la mostra di biciclette d’epoca dedicata al Giro di Lombardia “120 Foglie Morte”. In esposizione ci saranno 12 biciclette da corsa rappresentative della propria epoca, una per ogni decennio circa nella storia della “Classica delle Foglie Morte”, come viene chiamato il Lombardia.

Si parte dalle biciclette francesi d’inizio Novecento, come le rare Peugeot e Automoto, per arrivare poi alle grandi case italiane che si sono distinte tra il 1930 e il 1950, come Maino, Legnano e Bianchi. Si passa poi all’artigianato sartoriale dei telaisti lombardi, con Branca, De Rosa e Colnago, per poi finire con i grandi marchi del carbonio che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni, come Wilier e Merida.

Un percorso che intreccia grandi artisti del telaio e grandi campioni della bicicletta, con in mostra i mezzi analoghi a quelli con cui hanno corso Beppe Saronni, Johan Museeuw, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali e il fresco Campione del Mondo Brandon McNulty, in forza all’UAE Team Emirates, di cui è esposta la Colnago VR4s del 2024.

Un percorso che illustra la tecnica della bicicletta lungo oltre un secolo e le affianca le vicende sportive, sostenuta dal una serie di pannelli descrittivi e da un sito di approfondimento appositamente creato.

Un lavoro reso possibile dalla disponibilità della squadra di ciclismo locale SC Pedale Saronnese con il supporto di Saronno Città dei Beni Comuni e Fondazione Varese Welcome, oltre che con il Patrocinio del Comune di Saronno e la supervisione culturale della rivista Biciclette d’Epoca, ampiamente rilanciato in città da tante iniziative, compresa quella delle vetrine con Confcommercio Saronno, ancora attiva nel centro città.

Il ritrovo è previsto in Villa Gianetti alle 9:30 con taglio del nastro alle 10. Gli orari di apertura saranno dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18 nei fine settimana fino al 25 ottobre, con aperture pomeridiane negli stessi orari martedì 20 e giovedì 22.

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