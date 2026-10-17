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SARONNO – La violenza fisica e psicologica, raccontata attraverso la forza e le trasformazioni della natura, è al centro di Miserere, la mostra fotografica di Nicole Pagliuca in programma al Museo dell’Illustrazione, in via Caduti della Liberazione 25, nel cortile interno, nell’ambito della 21esima edizione del Saronno Fotofestival, dal 17 al 25 ottobre. Il progetto, che si sviluppa lungo le coste della Sardegna, si è aggiudicato il premio Portfolio del Saronno Fotofestival.

La manifestazione, organizzata dal Gruppo Fotografico Agorà Saronno (Gfas) con il patrocinio e il contributo del Comune di Saronno, propone una settimana di mostre, incontri con gli autori e appuntamenti dedicati ai diversi linguaggi della fotografia.

Le fotografie saranno esposte secondo il calendario del festival. Sabato 17 ottobre sarà possibile visitare la mostra dalle 15.30 alle 19, mentre domenica 18 ottobre l’apertura sarà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Le esposizioni torneranno visitabili sabato 24 ottobre dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e domenica 25 ottobre, giornata conclusiva del festival, negli stessi orari.

La mostra

Miserere di Nicole Pagliuca nasce dall’esigenza di affrontare il tema della violenza fisica e psicologica in un racconto fotografico: il progetto trascende dalla mera denuncia, proponendosi come percorso di redenzione che esplora la complessità del tema trattato, viaggio metaforico che prende atto lungo le coste della Sardegna, terra storicamente e paesaggisticamente rilevante.

Il paesaggio sardo in Miserere è visto dal punto di vista della violenza innata della natura stessa, corrosa ogni giorno dalla sua stessa prorompenza. Basti pensare a come il mare plasmi le rocce, così come il vento: il Nord è tempestato di alberi piegati dalla prepotenza del maestrale. La violenza della natura, in questo caso, è metafora della violenza dell’uomo sull’uomo.

L’autrice

Nata nel 2003 a Saronno, ha frequentato il Liceo Artistico Paolo Candiani di Busto Arsizio, avvicinandosi alle discipline artistiche e multimediali nel 2017. Dopo il diploma, conseguito nel 2022, ha intrapreso il corso di studi in fotografia presso l’Istituto Europeo di Design Ied di Milano, dove si laureerà nel 2025. Nel 2025 ha collaborato come assistente alla quarta e quinta edizione della masterclass di fotografia tenuta da Hélène Binet presso il Politecnico di Milano. Attualmente sta conseguendo un master in Fotografia all’Accademia di Belle Arti Brera di Milano. Da diversi anni svolge la sua ricerca in ambito artistico-sperimentale, lavorando principalmente con la fotografia analogica in bianco e nero. Il suo lavoro e le sue tematiche si sviluppano progressivamente, ricercando l’astrazione nella quotidianità, approfondendo la psicologia del viaggio.

Nel 2025 ha partecipato alla mostra collettiva Aind di Venezia, presentando le sue opere “Rammendo” e “Paths”. Nello stesso anno ha presentato la sua opera “Miserere” alla mostra collettiva “Kindred” presso la Fabbrica del Vapore di Milano, lo stesso progetto che si è aggiudicato il premio Portfolio del Saronno Fotofestival. Nel 2026 collaborerà con le Gallerie d’Italia di Torino e Banca Intesa Sanpaolo al progetto triennale “Ti Vorrei Dire…”, con il suo lavoro “ämen”. In agosto tiene la sua prima personale a Badesi, portando il suo lavoro “Miserere”.

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