SARONNO – “Le lavoratrici e i lavoratori non sono né numeri, né percentuali!”. È il messaggio al centro del comunicato di Fim Territorio Laghi, Fiom Varese, Uilm Varese e della rappresentanza sindacale aziendale sul futuro della Barco. Ieri, venerdì 16 ottobre, l’annuncio del trasferimento di oltre metà della produzione in Cina ha fatto scattare lo sciopero nello stabilimento di via Banfi: i dipendenti hanno organizzato un presidio fuori dalla fabbrica, seguito da un corteo.

Secondo quanto riferiscono i sindacati, la direzione ha comunicato lo spostamento di oltre il 50% della produzione verso il sito di Suzhou, in Cina. Una scelta che, denunciano le organizzazioni dei lavoratori, ha già causato il mancato rinnovo contrattuale per 25 persone.

“Oggi l’ulteriore beffa!”, si legge nella nota, che indica le ricadute della riorganizzazione: un impatto sul 40% dell’area produzione e sul 30% dell’area impiegatizia. Percentuali distinte che nel comunicato non vengono tradotte in un numero complessivo di esuberi. Da qui la proclamazione dello sciopero con presidio e manifestazione in piazza, oltre allo stato di agitazione a oltranza.

L’incontro tra azienda e sindacati si è svolto nella sede di Confindustria a Gallarate. Secondo quanto riferito dai delegati, per il 2027 sarebbe stata prospettata una riduzione dei volumi dello stabilimento saronnese da 50 mila a 20 mila pezzi. La reazione è stata immediata: sciopero per l’intera giornata e ritrovo dei dipendenti fuori dallo stabilimento poco prima di mezzogiorno. Dopo il presidio, i lavoratori hanno proseguito la protesta con un corteo. Ulteriori iniziative di mobilitazione sono state annunciate a partire da lunedì.

Barco è una multinazionale belga e nel sito saronnese produce anche monitor per sale operatorie.

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