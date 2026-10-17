SARONNO – Una ventina di porte divelte, anche per entrare in cantine dove non c’era nulla da rubare. È il bilancio dei danneggiamenti segnalati dai residenti di un condominio di via Milano, preso di mira dai ladri. Sono ancora in corso le verifiche per ricostruire l’elenco completo di quanto portato via e quantificare il danno economico.

Tra gli oggetti rubati ci sono una bicicletta, generi alimentari e attrezzi. In una delle cantine sono sparite attrezzature professionali, tra cui trapani e tassellatori.

A suscitare soprattutto l’amarezza degli abitanti sono le condizioni delle porte dopo il passaggio dei ladri. Secondo quanto segnalano, i costi per ripararle o sostituirle superano il valore degli oggetti sottratti. Alcune cantine sono state aperte e danneggiate senza che all’interno ci fosse qualcosa da portare via. La denuncia dei residenti riguarda quindi soprattutto le conseguenze delle effrazioni, mentre il bilancio complessivo resta da definire.

I furti nelle cantine non sono una novità. Altri condomini sono stati presi di mira con porte forzate e locali passati al setaccio: in un caso era stata rubata una mountain bike, mentre nel quartiere Retrostazione erano state segnalate effrazioni con porte divelte. Episodi che, come in via Milano, lasciano ai residenti anche i costi per ripristinare gli accessi.