ilTra

VENEGONO SUPERIORE – Un encomio solenne per il lavoro al servizio della comunità: arriva da Bologna un riconoscimento che dà lustro alla polizia locale di Venegono Superiore. Il vice commissario Antonio Borgo e l’assistente scelto Milena Cazzoli sono stati premiati nell’ambito di Expòl 2026, l’area tematica di Urban Tech che si è svolta il 7 e 8 ottobre.

L’encomio, un’attestazione di pubblica benemerenza, ha visto premiata Cazzoli insieme all’agente Marco Vitaliti, del comando di Venegono Inferiore. Un risultato accolto con orgoglio dall’Amministrazione comunale, che ha voluto condividere con i cittadini le congratulazioni ai premiati e a tutto il comando.

Il ringraziamento si è allargato anche all’agente Matteo Crosta e a Elisabetta Napoli, del personale amministrativo, per il contributo quotidiano al funzionamento del servizio. Il Comune ne ha sottolineato l’impegno e l’attaccamento al territorio, definendoli “un esempio luminoso di dedizione alla sicurezza della nostra comunità”.

Un riconoscimento che porta in primo piano le persone e il lavoro della polizia locale. Ai premiati e ai colleghi l’Amministrazione ha rinnovato la propria gratitudine per il servizio svolto ogni giorno a favore dei cittadini.

—

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09