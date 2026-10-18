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SARONO – “È bello vedere gli studenti scendere in piazza per difendere i propri diritti, chiedere una scuola migliore e pretendere più attenzione per il proprio futuro. Le loro richieste vanno ascoltate, non liquidate con facili slogan”.

Inizia così la nota di Azione dal titolo “Gli studenti hanno ragione, ma servono investimenti anche nel bilancio comunale, non solo slogan” che commenta la manifestazione studentesca di venerdì mattina che ha visto la partecipazione di studenti di diversi istituti scolastici del polo saronnese.

“Ascoltare significa anche assumersi responsabilità concrete. Sul nostro territorio, alcuni edifici scolastici sono di competenza degli enti locali: anche le amministrazioni sono chiamate a fare la propria parte, investendo nella manutenzione e nella riqualificazione del patrimonio pubblico. Servono risorse, progetti e interventi capaci di garantire ambienti sicuri e adeguati a studenti e insegnanti.

Azione è nata anche per questo: chiedere più risorse per scuola e sanità, senza dimenticare sicurezza e difesa. Ma non dobbiamo scegliere tra questi settori, come se fossero vasi comunicanti. Servono investimenti su più fronti e serve responsabilità nella gestione dei conti. Il problema è spesso come utilizziamo le risorse pubbliche. Bonus costosi e poco mirati, come Quota100, il Reddito di cittadinanza e il Superbonus 110%, hanno comportato un conto pesante per le finanze pubbliche, che continuerà a gravare anche sui figli di chi oggi scende in piazza.

Eppure la libertà e la democrazia vanno difese. Lo sanno bene gli ucraini, che da anni resistono all’invasione russa. Così come rimane fondamentale investire su sanità, scuola e sicurezza sociale. C’è, però, il rischio di trasformare una protesta legittima nell’ennesima guerra ideologica, come vorrebbero Conte, Schlein e Vannacci, tra vecchie bandiere comuniste e ricette della destra nazionalista. Così si smette di parlare dei problemi reali e si strumentalizzano le paure delle persone. Il futuro esiste già: si chiama Unione europea. Ma per garantirci servizi essenziali, salari dignitosi e benessere, l’Europa deve tornare a investire e produrre, costruendo una vera autonomia strategica. Non possiamo dipendere da un’America sempre più lontana per la nostra sicurezza, la nostra industria e per le tecnologie da cui dipende il nostro futuro. Rafforzare la difesa non deve significare il sacrificio dello Stato sociale. Dobbiamo costruire un’Europa capace di proteggere i propri cittadini e i propri valori dalle dittature e dalla povertà, dalle nuove sfide sanitarie e sociali e dalle ingerenze di Stati stranieri”.

E concludono: “Ai ragazzi che sono scesi in piazza diciamo: continuate a far sentire la vostra voce. Ma non lasciate che altri trasformino le vostre richieste in una bandiera di partito o in una filastrocca, ridicolizzandole. Il vostro futuro merita una politica coraggiosa, che non vi strumentalizzi, ma sia capace di ascoltare, investire e costruire soluzioni”.

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