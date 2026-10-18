Saronnese

UBOLDO – Da domani, lunedì 19 ottobre, sulla Bustese si passerà a turno nel tratto compreso tra il distributore Keropetrol e lo stabilimento Sarca, Società aggregazione regionale calcestruzzo. Per consentire i lavori di manutenzione di Anas sarà attivato un senso unico alternato regolato da un semaforo, previsto fino a venerdì 20 novembre.

Il cantiere riguarda il consolidamento e il ripristino della scarpata stradale, attualmente compromessa secondo la comunicazione di Anas, e la sostituzione delle barriere di sicurezza. Gli interventi interesseranno la strada statale 527 nel territorio di Uboldo, dal chilometro 24,270 al chilometro 24,800. La circolazione a senso unico alternato riguarderà il tratto tra il chilometro 24,270 e il chilometro 24,650.

Per chi percorre la Bustese potranno esserci rallentamenti e disagi legati al passaggio alternato dei veicoli. Nell’avviso alla cittadinanza il Comune raccomanda di seguire con attenzione la segnaletica temporanea e di valutare, dove possibile, percorsi alternativi.

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