Calcio

CISLAGO – Una domenica senza vittorie per le squadre locali impegnate nella sesta giornata del campionato di Prima categoria. Nel girone H il Tradate è stato sconfitto 3-2 sul campo del Bosto, mentre il Cistellum Cislago ha pareggiato 1-1 in casa contro il San Michele. Nel girone B, invece, è terminata 1-1 la sfida tra Lomazzo e Montesolaro.

Girone H. Il Tradate è uscito battuto per 3-2 dalla trasferta contro il Bosto, al termine di una partita caratterizzata da cinque reti. Per la formazione tradatese sono andati a segno Santoro e La Rosa, ma le due marcature non sono bastate per conquistare punti. Il Tradate è rimasto così a quota 6 in classifica dopo altrettante giornate.

Un punto casalingo per il Cistellum Cislago, che ha impattato 1-1 contro il San Michele. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si è accesa nei primi minuti della ripresa. Al 5′ gli ospiti sono passati in vantaggio con Ghizzi, ma la risposta dei cislaghesi è stata quasi immediata: al 7′ Garbin ha firmato il gol del pareggio, ristabilendo l’equilibrio. Il risultato non è più cambiato e il Cistellum ha raggiunto quota 5 punti.

Al comando del girone H si è confermata una coppia: Belfortese e Valcuviana, entrambe con 13 punti dopo sei giornate. Più indietro le due formazioni locali, chiamate a cercare maggiore continuità nei prossimi impegni.

Girone B. Pareggio anche per il Lomazzo, che davanti al proprio pubblico ha chiuso sull’1-1 la partita contro il Montesolaro. A segno Serra per i padroni di casa e Girola per gli ospiti. Un punto che ha portato il Lomazzo a quota 5, nelle zone basse della graduatoria.

In questo raggruppamento è stata la Pro Lissone a dettare il ritmo: con 16 punti conquistati nelle prime sei giornate, la formazione brianzola ha mantenuto il comando della classifica.

Risultati delle squadre locali – Prima categoria, sesta giornata

Girone H: Bosto-Tradate 3-2 (per il Tradate Santoro e La Rosa); Cistellum Cislago-San Michele 1-1 (Ghizzi per il San Michele al 5′ st, Garbin per il Cistellum al 7′ st).

Classifica, posizioni di riferimento: prime Belfortese e Valcuviana 13 punti; Tradate 6; Cistellum Cislago 5.

Girone B: Lomazzo-Montesolaro 1-1 (Serra per il Lomazzo, Girola per il Montesolaro).

Classifica, posizioni di riferimento: prima Pro Lissone 16 punti; Lomazzo 5.

18102026