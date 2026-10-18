Calcio

SARONNO – Una sesta giornata ricca di gol e risultati contrastanti per le squadre del Saronnese e delle Groane impegnate nei quattro gironi di Seconda categoria. A festeggiare sono state soprattutto la Cgds Misinto, protagonista di un netto successo esterno, e la Pro Juventute Uboldo, vittoriosa contro il Torino Club. Pareggi per Gerenzanese, Dal Pozzo e Cogliatese, mentre sono arrivate le sconfitte di Amor Sportiva e Azzurra Mozzate. Sospesa, invece, la partita dell’Equipe Garibaldi, per infortunio dell’arbitro.

Girone V. La notizia più importante è arrivata da Uboldo, dove la Pro Juventute ha conquistato tre punti superando 2-0 il Torino Club. A decidere l’incontro sono state le reti di Ristori e Montoli, che hanno consentito agli uboldesi di salire a quota 7 punti.

Giornata amara, invece, per l’Amor Sportiva di Saronno, battuta 1-0 in casa dall’Arsaghese. A decidere la sfida è stato Spitaleri, autore della rete che ha consegnato il successo agli ospiti. Una battuta d’arresto che ha lasciato l’Amor a 13 punti, alle spalle della capolista Vanzaghello, ancora a punteggio pieno con 18 punti.

Sconfitta anche per l’Azzurra Mozzate, superata 2-1 sul campo dell’Ardor e rimasta a quota 5. Non è invece arrivata alla conclusione la partita tra San Marco ed Equipe Garibaldi, sospesa. La formazione saronnese ha dunque mantenuto, nella graduatoria comunicata, i suoi 4 punti, in attesa degli sviluppi relativi all’incontro interrotto.

Girone R. Bella vittoria esterna della Cgds Misinto, che ha espugnato il campo dell’Aurora Varedo con un convincente 3-0. Tutte le reti sono arrivate nella seconda parte della ripresa. A sbloccare il risultato è stato Essaldi al 26′, seguito appena un minuto dopo da Costanzo, che ha raddoppiato. Lo stesso Costanzo ha poi completato la propria doppietta al 33′, chiudendo definitivamente la partita.

Pareggio spettacolare per la Cogliatese, che ha concluso 3-3 la trasferta contro il Palazzo Milanese. Per gli ospiti è stato protagonista Banfi, autore di una doppietta, mentre il terzo gol è arrivato con un calcio di rigore trasformato da Pascale.

Misinto e Cogliatese si sono così ritrovate appaiate a quota 9 punti. In testa al girone ha continuato la propria marcia la Juvenilia, a punteggio pieno con 18 punti dopo sei giornate.

Girone K. Un pareggio che ha lasciato il Dal Pozzo nelle zone alte della classifica. Sul campo del Casorezzo la formazione ospite ha chiuso sull’1-1, riuscendo a reagire rapidamente al vantaggio dei padroni di casa.

Il Casorezzo è passato in vantaggio al 25′ della ripresa con Gliro, ma appena tre minuti più tardi è arrivata la risposta del bomber Maggiore, che al 28′ ha firmato il definitivo pareggio.

Il Dal Pozzo ha raggiunto quota 13 punti, confermandosi al quarto posto. Davanti a tutti è rimasta la Victor Rho, capolista a punteggio pieno con 18 punti.

Girone G. Due gol e un punto per la Gerenzanese, che ha pareggiato 2-2 sul campo del Cavallasca. Per gli ospiti sono andati a segno Viola e Pellizzi, protagonisti delle due reti che hanno consentito alla formazione gerenzanese di tornare dalla trasferta con un risultato positivo.

La Gerenzanese è salita a 6 punti, mentre al comando del raggruppamento ha proseguito senza rallentamenti la Bregnanese, prima a punteggio pieno con 18 punti.

Risultati e marcatori delle squadre locali – Sesta giornata

Girone G: Cavallasca-Gerenzanese 2-2 (per la Gerenzanese Viola e Pellizzi).

Classifica, posizioni di riferimento: Bregnanese 18 punti; Gerenzanese 6.

Girone K: Casorezzo-Dal Pozzo 1-1 (25′ st Gliro per il Casorezzo, 28′ st Maggiore per il Dal Pozzo).

Classifica, posizioni di riferimento: Victor Rho 18 punti; Dal Pozzo 13, quarto.

Girone R: Aurora Varedo-Cgds Misinto 0-3 (26′ st Essaldi, 27′ e 33′ st Costanzo); Palazzo Milanese-Cogliatese 3-3 (per la Cogliatese Banfi 2, Pascale su rigore).

Classifica, posizioni di riferimento: Juvenilia 18 punti; Cogliatese e Cgds Misinto 9.

Girone V: Pro Juventute Uboldo-Torino Club 2-0 (Ristori, Montoli); Amor Sportiva-Arsaghese 0-1 (Spitaleri); San Marco-Equipe Garibaldi sospesa; Ardor-Azzurra Mozzate 2-1.

Classifica, posizioni di riferimento: Vanzaghello 18 punti; Amor Sportiva 13; Pro Juventute Uboldo 7; Azzurra Mozzate 5; Equipe Garibaldi 4.

18102026