Calcio

LAZZATE – Un pareggio combattuto sotto la pioggia, con occasioni da entrambe le parti e due gol nel giro di pochi minuti. È terminato 1-1 il derby tra Ardor Lazzate e Caronnese, valido per la sesta giornata del girone A di Eccellenza. Un risultato che ha consentito alla squadra di Andrea Tomasoni di mantenere il terzo posto in classifica, con 14 punti e ancora nessuna sconfitta in campionato. Per l’Ardor, allenata da Massimo Sala, un punto prezioso contro una delle formazioni più quotate del girone.

La cronaca – La Caronnese si è presentata al centro sportivo Gianni Brera reduce da un avvio di stagione particolarmente positivo, impreziosito anche dalla qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia grazie al 3-0 sul campo del Magenta. Sul terreno di gioco di Lazzate, reso insidioso dalla pioggia, i rossoblù hanno subito cercato di imporre il proprio ritmo. Già al 2′ Corno ha colpito l’incrocio dei pali con una conclusione dalla distanza. Al 19′ l’Ardor ha trovato la rete con Torraca, annullata però per fuorigioco. Un minuto dopo è stato Palma a centrare il palo, mentre Minuzzi ha sfiorato il bersaglio con un tiro dal limite. I padroni di casa hanno risposto con diverse iniziative offensive, trovando però sulla propria strada un Paloschi particolarmente attento. Il portiere della Caronnese è stato decisivo sulle conclusioni di Torraca, Cazzaniga e Vavassori, mantenendo inviolata la porta fino all’intervallo. Dall’altra parte anche Righetto è stato chiamato a intervenire sulle iniziative di Corno e Pliscovaz.

La ripresa si è aperta con il vantaggio della Caronnese. Al 5′ Palma ha servito Colombo, classe 2007, che è entrato in area, ha evitato l’intervento degli avversari e ha concluso sul secondo palo, firmando lo 0-1. La gioia degli ospiti è durata appena due minuti. Al 7′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Vavassori ha trovato il colpo di testa vincente, riportando immediatamente il risultato in parità. La Caronnese ha provato a riprendere il controllo della partita. Tomasoni ha inserito Fiorella e Fogal, successivamente anche Di Quinzio, aumentando la pressione offensiva. Al 25′ Corno ha avuto una doppia occasione, ma prima il portiere e poi la difesa hanno respinto le sue conclusioni. Nel finale Fogal ha sfiorato il vantaggio di testa su punizione di Di Quinzio, mentre Cocuz, servito dallo stesso compagno, ha calciato sopra la traversa. Dopo tre minuti di recupero è arrivato il fischio finale.

Per la Caronnese si è trattato del sesto risultato utile consecutivo, con quattro vittorie e due pareggi nelle prime sei giornate. La formazione di Tomasoni è rimasta a due lunghezze dalla coppia di testa composta da Rhodense e Legnano, entrambe a quota 16.

Proprio il Legnano sarà il prossimo avversario dei rossoblù: domenica 25 ottobre, alle 14.30, allo stadio comunale di Caronno Pertusella, è in programma uno scontro diretto particolarmente importante per le prime posizioni.

Ardor Lazzate-Caronnese 1-1

ARDOR LAZZATE: Righetto, Galimberti, Eberini, Vavassori, Soldi, De Milato, Mauri, Bertoni, Torraca, Panatti (40′ st Ortelli), Cazzaniga. A disposizione: Speziale, Annoni, D’Onofrio, Gatelli, Buzzetti, Valerin, Carbone, Biffi. Allenatore: Massimo Sala.

CARONNESE: Paloschi, Colombo D., Sorrentino, Robbiati, Pisan, Cocuz, Furlan (12′ st Fogal), Palma, Minuzzi (27′ st Di Quinzio), Corno, Pliscovaz (12′ st Fiorella). A disposizione: Colombo N., Bernacchi, Gondor, Cappi, Confalonieri, El Fkak. Allenatore: Andrea Tomasoni.

Arbitro: Ingrassia di Palermo (Cortesi di Bergamo e Marchetto di Gallarate).

Marcatori: 5′ st Colombo (C), 7′ st Vavassori (A).

Risultati della sesta giornata: Vergiatese-Magenta 2-1; Sedriano-Baranzatese 2-6; Academy Calvairate-Barona 1-2; Ardor Lazzate-Caronnese 1-1; Besnatese-Assago 1-1; Legnano-Aurora Cantalupo 2-1; Lentatese-Tribiano 3-4; Fbc Saronno-Rhodense 3-3.

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

(foto Caronnese: una fase del match)

18102026