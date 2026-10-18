Calcio

SARONNO – Sfida di cartello questo pomeriggio per il Fbc Saronno, che alle 15.30 ospita la Rhodense nella sesta giornata del campionato di Eccellenza. Un confronto tra due formazioni ambiziose, chiamate a misurarsi in una partita che può avere un peso importante nella corsa alle posizioni di vertice. Calcio d’inizio alle 15.30. La partita potrà essere seguita attraverso la nostra diretta play by play, con gli aggiornamenti in tempo reale dal campo.

I biancocelesti tornano davanti al proprio pubblico per affrontare la capolista Rhodense, ancora a punteggio pieno dopo cinque giornate, con 15 punti. Il Saronno si presenta invece all’appuntamento con 7 punti, determinato a ridurre il distacco dalle prime posizioni.

Il turno propone anche un altro confronto particolarmente interessante, quello tra Ardor Lazzate e Caronnese, con quest’ultima seconda in classifica a quota 13 insieme al Legnano.

A dirigere Saronno-Rhodense sarà Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo, assistito da Francesco Foltran di Seregno e Alessio Greco di Treviglio. Le due squadre si erano già incontrate in Coppa Italia a Rho, avevano vinto i locali 1-0.

Classifica Eccellenza, girone A: Rhodense 15 punti; Caronnese, Legnano 13; Baranzatese 10; Sedriano 8; Barona Sporting, Academy Calvairate, Fbc Saronno 7; Vergiatese 6; Aurora Cantalupo, Lentatese 5; Tribiano, Magenta 4; Ardor Lazzate 3; Besnatese, Assago 1.

(foto Andrea Elli: precedente impegno Fbc Saronno)

18102026