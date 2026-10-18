Calcio

SARONNO – Una domenica ricca di gol e di emozioni nel girone A di Eccellenza, dove la sesta giornata ha visto la Rhodense raggiunta dal Legnano al comando della classifica. Riflettori puntati soprattutto sul Colombo-Gianetti, teatro dello spettacolare 3-3 tra Fbc Saronno e Rhodense, mentre il derby tra Ardor Lazzate e Caronnese si è concluso sull’1-1.

A Saronno i biancocelesti hanno accarezzato l’impresa contro la capolista. Dopo il vantaggio ospite firmato da Borda al 40′ del primo tempo, la squadra di Danilo Tricarico ha ribaltato completamente il risultato nella ripresa, andando a segno con Lofoco, Malvestio e Vassallo. Sul 3-1, però, la Rhodense ha sfruttato la superiorità numerica per rientrare in partita: Donini ha accorciato le distanze e Diaferio, al 40′, ha fissato il risultato sul 3-3. Per il Saronno un punto che lascia qualche rimpianto, ma ottenuto contro una delle formazioni più forti del campionato.

Pareggio anche a Lazzate, dove la Caronnese è passata in vantaggio al 6′ della ripresa con Colombo. La reazione dell’Ardor è stata immediata: appena due minuti dopo Vavassori ha firmato l’1-1 definitivo. I rossoblù di Caronno Pertusella sono così saliti a 14 punti, mantenendo il terzo posto, mentre l’Ardor ha raggiunto quota 4.

In testa, intanto, il Legnano ha agganciato la Rhodense a 16 punti grazie al successo per 2-1 sull’Aurora Cantalupo, deciso da Guri nel recupero. Alle spalle delle prime tre si è avvicinata la Baranzatese, protagonista del largo 6-2 sul campo del Sedriano. Vittorie anche per Vergiatese, Barona e Tribiano.

Tutti i risultati e marcatori della sesta giornata

Vergiatese-Magenta 2-1: Settimo, Fischetti (V); Rausa (M).

Sedriano-Baranzatese 2-6: Isufi (S); Cavaliere (2), Pedrazzini, Romeo, Malvestiti, Caglio (B).

Academy Calvairate-Barona 1-2: Sow (C); Marrulli, Sorrenti (B).

Ardor Lazzate-Caronnese 1-1: Vavassori (A); Colombo (C).

Besnatese-Assago 1-1: Cucco (B); Facchini (A).

Legnano-Aurora Cantalupo 2-1: Zoppi, Guri (L); Molina (A).

Lentatese-Tribiano 3-4: Malacarne, Alagna, Lanzarini (L); S. Locati, Locati su rigore, Locati e un quarto marcatore (T).

Fbc Saronno-Rhodense 3-3: Lofoco, Malvestio, Vassallo (S); Borda, Donini, Diaferio (R).

Classifica: Rhodense e Legnano 16 punti; Caronnese 14; Baranzatese 13; Barona 10; Vergiatese 9; Sedriano e Fbc Saronno 8; Academy Calvairate e Tribiano 7; Lentatese e Aurora Cantalupo 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago e Besnatese 2.

(foto Andrea Elli: una fase del match del Saronno)

18102026