Calcio

ROVELLO PORRO – Vittoria di misura, ma preziosissima, per il Como 1907 nel campionato Primavera 1. Oggi domenica 18 ottobre, al centro sportivo di Rovello Porro, i giovani lariani hanno superato l’Hellas Verona per 1-0 grazie a una rete di Baralla all’87’, conquistando tre punti importanti nella settima giornata del torneo. La partita, iniziata alle 13, si è decisa soltanto negli ultimi minuti, al termine di una sfida nella quale i padroni di casa hanno cercato con maggiore insistenza la via del gol. La formazione allenata da Gianluca Falsini arrivava all’appuntamento dopo il prestigioso pareggio per 2-2 contro l’Inter e con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime settimane. Di fronte un Hellas Verona reduce dalla sconfitta casalinga contro il Lecce e avanti di un punto in classifica rispetto ai lariani.

Il Como ha provato a prendere l’iniziativa fin dalle prime battute. Al 17′ Turella ha sfiorato il vantaggio con una conclusione dalla distanza terminata di poco a lato. Al 25′ è stato invece Mazzara a rendersi pericoloso, ma il suo tentativo dal limite dell’area è finito sopra la traversa. Il primo tempo si è chiuso senza reti, con poche occasioni realmente nitide.

Nella ripresa i padroni di casa hanno aumentato la pressione. Già al 4′ Baralla ha cercato la porta con un tiro che ha sfiorato il palo. Al 22′ Mazzara ha tentato una conclusione dopo una combinazione con Papaccioli, senza però trovare lo specchio.

Il Como ha continuato a spingere e al 32′ è stato il portiere veronese Raccanello a salvare il risultato, respingendo un tentativo di Mazzara. Tre minuti più tardi è arrivata un’altra grande occasione: lo stesso Mazzara ha raggiunto il fondo e servito un pallone invitante a Pisati, che non è riuscito a trovare la deviazione vincente a porta sguarnita.

Quando lo 0-0 sembrava ormai inevitabile, è arrivato l’episodio decisivo. Al 42′ della ripresa Baralla ha calciato dal limite dell’area e il pallone, deviato da un avversario, ha cambiato traiettoria sorprendendo Raccanello e terminando in rete. Un gol accolto con entusiasmo dai lariani, che hanno poi difeso il vantaggio nei cinque minuti di recupero. Con questo successo il Como è salito – in zona di metà classifica – a quota 9 punti, scavalcando proprio l’Hellas Verona, fermo a 7. Una vittoria che ha premiato la determinazione della squadra di Falsini, capace di insistere fino agli ultimi minuti per conquistare l’intera posta in palio.

Como-Hellas Verona 1-0 (0-0)

COMO: Damioli; Grilli, De Paoli, Joao Gabriel; Broggian, Zamagni (35′ st Andrealli), Baralla, Bonsignori; Turella (35′ st Pisati), Mazzara (44′ st Cassano); Fustini (15′ st Harpur). A disposizione: Sgarbi, Bosze, Tigano, Papaccioli, Ronchetti, Epifani, Albini. Allenatore: Gianluca Falsini.

HELLAS VERONA: Raccanello; Luchetti (45′ st Cavazza), Moisa, Tagne; Costa Pisani (45′ st Mussola), Garofalo, Peci (8′ st Zanin), Contarini; De Rossi (1′ st Bisoffi); Akale, Buniotto (31′ st Gardin). A disposizione: Molica, Bohomo, Intrabartolo, Casagrande, Compaore, Valoti. Allenatore: Massimo Pavanel.

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino.

Marcatore: 42′ st Baralla (C).

Note: ammoniti Garofalo e Peci (Hellas Verona), Bonsignori, Baralla e Cassano (Como). Recupero secondo tempo 5′.

(foto archivio)

18102026