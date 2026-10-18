Calcio

SOLARO – Sesta giornata difficile per le squadre del Saronnese e delle Groane nel girone B di Promozione. Tre sconfitte per Universal Solaro, Rovellasca 1910 e Ceriano Laghetto, mentre lo Sc United ha conquistato un punto nell’anticipo di sabato sera contro il Meda. In vetta è tornata a correre l’Accademia Bustese, inseguita dal Gavirate.

Il risultato più pesante è arrivato da Solaro (foto Letizia Elli, una fase del match), dove l’Universal è stata travolta 6-0 dal Gallarate. Gli ospiti hanno indirizzato la partita già nel primo tempo con le reti di Milani al 24′ e Bianchi al 31′. Nella ripresa il Gallarate ha dilagato: Rossi al 22′, Moscheo al 28′, ancora Milani al 34′ e Carnelli al 39′ hanno completato il successo. Una battuta d’arresto severa per l’Universal, rimasta a quota 6 punti, mentre il Gallarate è salito al terzo posto con 12.

Sconfitta casalinga anche per il Rovellasca 1910, superato 2-0 dalla capolista Accademia Bustese. La formazione ospite ha costruito il successo nella prima mezz’ora, andando a segno con Ficara all’11’ e Pallaro al 27′. Il Rovellasca è rimasto così fermo a 6 punti, mentre la Bustese ha consolidato il primato raggiungendo quota 15.

Trasferta senza punti per il Ceriano Laghetto, battuto 4-1 dalla Castanese. I padroni di casa sono partiti forte, portandosi sul 2-0 con Pinotti al 7′ e Albini al 12′. Al 40′ Ruggeri ha riaperto la partita per il Ceriano, ma tre minuti dopo Rondanini ha ristabilito il doppio vantaggio. Nella ripresa, al 31′, ancora Pinotti ha fissato il risultato sul 4-1. Il Ceriano è rimasto a 7 punti, raggiunto dal Meda e dalla Base 96.

Un punto, invece, per lo Sc United, impegnato sabato sera nell’anticipo contro il Meda. La sfida disputata a Cesate si è conclusa 0-0, al termine di una partita equilibrata e con poche occasioni da rete. La formazione di casa si è fatta preferire nella prima frazione, mentre gli ospiti hanno avuto maggiore iniziativa nella ripresa. Per lo Sc United si è trattato di un pareggio che ha portato la squadra a quota 9 punti, in compagnia del Marnate Gorla.

Risultati e marcatori della sesta giornata

Accademia Inveruno-Morazzone 0-2: 14′ pt Schieppati, 23′ pt Perego.

Castanese-Ceriano Laghetto 4-1: 7′ pt Pinotti (Ca), 12′ pt Albini (Ca), 40′ pt Ruggeri (Ce), 43′ pt Rondanini (Ca), 31′ st Pinotti (Ca).

Gavirate-Base 96 1-0: 47′ st El Matrague.

Marnate Gorla-Accademia BMV 3-1: 11′ pt Passafiume (M), 31′ pt Di Noto (A); 11′ st Brazzelli (M), 25′ st Calini (M).

Rovellasca 1910-Accademia Bustese 0-2: 11′ pt Ficara, 27′ pt Pallaro.

Sc United-Meda 0-0.

Universal Solaro-Gallarate 0-6: 24′ pt Milani, 31′ pt Bianchi; 22′ st Rossi, 28′ st Moscheo, 34′ st Milani, 39′ st Carnelli.

Sestese-Luino 1-1: 41′ pt Caraffa (S), 8′ st Di Dio (L).

Classifica: Accademia Bustese 15 punti; Gavirate 14; Gallarate 12; Marnate Gorla e Sc United 9; Morazzone 8; Meda, Base 96 e Ceriano Laghetto 7; Sestese, Castanese, Rovellasca 1910 e Universal Solaro 6; Luino, Accademia BMV e Accademia Inveruno 5.

18102026