Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un pareggio senza reti per la Varesina nell’ottava giornata del girone D di serie D. I rossoblù hanno chiuso sullo 0-0 la sfida casalinga contro la Pro Sesto, conquistando un punto che li ha portati a quota 7 in classifica, ancora nelle zone basse della graduatoria.

Un risultato che ha consentito alla formazione di Venegono Superiore di muovere la classifica contro un’avversaria che occupa le posizioni di vertice. La Pro Sesto, infatti, è salita a 15 punti, confermandosi al quinto posto, mentre la Varesina è rimasta appaiata alla Solbiatese, con un solo punto di vantaggio sull’Oltrepò e quattro sulle ultime due della graduatoria.

Per i rossoblù il cammino in campionato è dunque rimasto complicato, con la necessità di trovare maggiore continuità di risultati nelle prossime giornate per allontanarsi dalla zona più pericolosa della classifica.

Tutti i risultati e marcatori dell’ottava giornata

Arconatese-Varese 1-5: Guerrisi (A); Beretta su rigore, Favale, Cogliati (2), Sovogui (V).

Casatese Merate-Pro Patria 1-2: Isella (C); Baraye, Arpino (P).

Correggese-Castellanzese 0-2: Castellano, Chessa.

Crema-Pontedera 4-1: Arpini, Lucchini, Pessolani, Recino (C); Ortolini (P).

Oltrepò-Cittadella Modena 0-0.

Pistoiese-Pavia 1-0: Fiorenzuoli.

Sant’Angelo-Tropical Coriano 2-0: Cominetti su rigore, Guerrini.

Varesina-Pro Sesto 0-0.

Solbiatese-Lentigione 2-2: Monteiro Barbosa (2) (S); Battistello, Addiego Mobilio (L).

Classifica: Pistoiese 24 punti; Pro Patria 19; Castellanzese 18; Lentigione 17; Pro Sesto 15; Casatese Merate 13; Varese 12; Cittadella Modena e Sant’Angelo 11; Correggese 10; Pavia e Crema 8; Varesina e Solbiatese 7; Tropical Coriano 5; Oltrepò 4; Arconatese e Pontedera 3.

18102026