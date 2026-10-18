Lombardia

SARONNO – “Nell’ambito della campagna vaccinale promossa da Regione Lombardia, martedì 20 ottobre i cittadini potranno vaccinarsi gratuitamente senza necessità di prenotazione sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta; una location suggestiva che abbiamo deciso di mettere a disposizione per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Confido in una ampia partecipazione all’iniziativa e ringrazio l’Asst Nord Milano per la disponibilità dimostrata”.

Lo annuncia il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l’invito a vaccinarsi, magari sfruttando anche e proprio l’opportunità fornita con l’appuntamento del Pirellone, dove l’iniziativa sarà ripetuta la settimana successiva martedì 27 ottobre.



La somministrazione dei vaccini antinfluenzali, anti-pneumococco e anti-Covid, sarà a cura dell’Asst Nord Milano: con la collaborazione della Protezione Civile regionale sarà posizionata sul piazzale una tenda pneumatica all’interno della quale saranno ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.

L’accesso al piazzale del Pirellone sarà consentito dalla rampa di Piazza Duca d’Aosta: sarà possibile vaccinarsi in entrambi i giorni in orario compreso tra le 9.30 e le 14.

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