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CESANO MADERNO – Nuovi spazi a disposizione delle associazioni sportive di Cesano Maderno grazie a una convenzione tra il Comune e la Provincia di Monza e della Brianza. L’accordo, della durata di un anno, prevede la concessione in uso all’Amministrazione comunale della palestra dell’istituto scolastico Iris Versari. L’intesa consentirà alle realtà sportive del territorio di utilizzare una struttura moderna e funzionale per gli allenamenti e le attività associative, ampliando così le opportunità a disposizione delle società locali.

A darne notizia è Forza Italia Cesano Maderno, che sottolinea il lavoro svolto dal consigliere provinciale Michele Santoro e la collaborazione istituzionale con il Comune, guidato dal sindaco Gianpiero Bocca.

Secondo gli esponenti locali di Forza Italia, il risultato rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra enti pubblici a beneficio del territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle associazioni sportive. La convenzione permetterà dunque di valorizzare gli spazi della palestra scolastica, rendendoli disponibili anche per le attività delle società sportive cesanesi nell’arco dell’anno previsto dall’accordo.

18102026