Groane

CESATE – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comitato per la tutela del territorio di Cesate sul consiglio comunale di venerdì 16 ottobre e sulla protesta davanti al municipio.

In occasione del consiglio comunale di Cesate svoltosi il 16 ottobre, circa 150 cittadini sono arrivati davanti al Comune per partecipare alla seduta, così come avvenuto già il 28 luglio e il 3 agosto. Questa volta però il sindaco Roberto Vumbaca ha fatto trovare davanti al municipio una quindicina di carabinieri con camionetta antisommossa e Digos per impedire ai cittadini di partecipare al consiglio. Solo 36 persone avrebbero potuto accedere alla sala consiliare.

Mentre una piccola percentuale di cittadini entrava a piccoli gruppi e sotto sorveglianza, all’interno del Comune erano già presenti cittadini che supportavano il sindaco. Questa situazione, giudicata estremamente lesiva del diritto alla partecipazione, ha provocato una ferma, ma pacifica protesta al grido di “Vumbaca dimettiti!” e “Vergogna!”. Il consiglio è stato quindi seguito via streaming sui cellulari all’esterno.

All’ordine del giorno, al quinto punto, c’era la votazione sulla sdemanializzazione di due vie, che costituisce un ulteriore passaggio nell’iter del datacenter previsto in via Leoncavallo, il cui piano attuativo aveva ottenuto il via libera della giunta il 6 ottobre.

I consiglieri di opposizione hanno abbandonato per protesta la seduta e raggiunto i cittadini, ai quali hanno spiegato le motivazioni di tale scelta.

Le proteste sono anche e soprattutto dovute all’assenza, prima che venisse approvato il piano attuativo, del confronto pubblico che era stato richiesto attraverso una petizione firmata da 1.019 cittadini.

Ribadiamo che il dissenso, causato da una situazione senza precedenti nella storia del paese, è stato fermo, ma non violento, e vicesindaco e assessori sono usciti senza alcun problema dal Comune. Il sindaco invece si è fatto scortare dalle forze dell’ordine, passando in mezzo a cittadini di tutte le età che da mesi chiedono chiarimenti senza alcuna risposta.

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