Saronnese

CISLAGO – Torna l’attenzione sulla presenza di cervi alla periferia di Cislago. Anche questa mattina sono stati segnalati avvistamenti di animali nella zona di viale del Popolo, facendo scattare nuovi inviti alla prudenza rivolti soprattutto agli automobilisti in transito. La segnalazione è comparsa sui social, nel gruppo Facebook “Sei di Cislago se…”, dove un cittadino ha avvertito della presenza di cervi nella zona, raccomandando attenzione a chi percorre le strade circostanti.

Non si tratta di una novità assoluta per il territorio cislaghese. Già nei mesi scorsi la presenza di questi animali aveva richiamato l’attenzione dei residenti, tanto che anche l’Amministrazione comunale era intervenuta con un avviso per sensibilizzare la cittadinanza sui possibili rischi legati agli attraversamenti improvvisi della carreggiata. I nuovi avvistamenti riportano dunque d’attualità il problema della convivenza tra la fauna selvatica e la circolazione stradale, soprattutto nelle aree periferiche vicine a zone verdi e boschive.

L’invito agli automobilisti è quello di moderare la velocità e prestare particolare attenzione, soprattutto nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto, quando gli animali possono spostarsi con maggiore frequenza. La presenza di cervi lungo le strade può infatti rappresentare un pericolo sia per gli automobilisti sia per gli stessi animali, in particolare in caso di attraversamenti improvvisi.

(foto archivio: cervo avvistato in zona)

18102026