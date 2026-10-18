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CISLAGO – A Cislago prende il via sabato 31 ottobre Settei, un laboratorio dedicato al disegno manga e rivolto ai giovani dagli 11 ai 17 anni. L’iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con gli illustratori di Manga Lab Aps e offre ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi al mondo del fumetto giapponese attraverso un percorso pratico e gratuito.

Gli incontri si svolgeranno nello spazio comunale polifunzionale di via Cavalieri di Vittorio Veneto 263. Il programma prevede cinque appuntamenti della durata di due ore ciascuno, organizzati in due gruppi per permettere ai ragazzi di lavorare con coetanei della stessa fascia d’età.

Per i partecipanti dagli 11 ai 13 anni le lezioni sono previste il sabato dalle 14 alle 16, mentre i ragazzi dai 14 ai 17 anni si ritroveranno dalle 16.15 alle 18.15.

Durante il percorso sarà possibile approfondire le tecniche di disegno utilizzate per ideare e definire i personaggi, sperimentando strumenti e modalità espressive tipiche dello stile manga.

I posti disponibili sono limitati. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail all’indirizzo [email protected]. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 96671034 e 02 96671069.

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