Politica

ORIGGIO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dei gruppi Ceriani Sindaco, Forza Italia e Origgio c’è relativo ai fatti che coinvolgono il comune di Origgio e l’Agenzia delle Entrate.

In merito alla vicenda che vede coinvolti il Comune di Origgio e l’Agenzia delle Entrate, il gruppo consiliare “Ceriani Sindaco”, composto da Forza Italia e Origgio c’è, ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti sulla propria posizione. A seguito delle prime notizie relative alla controversia, ci siamo prontamente attivati per richiedere agli uffici comunali gli atti e la documentazione riguardanti la vicenda.

Tale documentazione è stata regolarmente ottenuta ed è attualmente oggetto di esame e approfondimento da parte del nostro gruppo. Riteniamo infatti che una questione di questa natura meriti un’analisi attenta e scrupolosa, fondata sugli atti u iciali e non su valutazioni a rettate. Il nostro obiettivo è fare piena chiarezza sulla vicenda, ricostruendone i passaggi amministrativi e verificandone le eventuali implicazioni per il Comune e per la collettività. Ci riserviamo pertanto di esprimere ulteriori considerazioni una volta concluso l’esame della documentazione acquisita, nell’esercizio delle nostre prerogative di controllo e indirizzo politico-amministrativo.

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