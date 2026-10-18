Comasco

MOZZATE – Un controllo su un uomo in monopattino ha portato la polizia locale a scoprire due mancate comunicazioni di ospitalità e a sanzionare il gestore di un’abitazione con due verbali da mille euro ciascuno.

L’accertamento, realizzato nell’ambito di un’attenta politica di controllo del territorio dalla polizia locale di Mozzate guidata dal comandante Gabriele Airoldi, è partito sabato scorso. Gli agenti hanno fermato un uomo che viaggiava senza casco su un monopattino privo di targa. Al momento dell’identificazione, secondo quanto spiegato dal comandante, la persona ha mostrato riluttanza a fornire i propri dati e l’indirizzo di residenza.

L’uomo ha dichiarato di essere residente a Mozzate, ma dai controlli anagrafici effettuati dalla polizia locale non è arrivato riscontro. Gli approfondimenti hanno quindi permesso di accertare che alloggiava da diverso tempo in una casa del paese, gestita da un cittadino straniero già residente a Mozzate e successivamente trasferitosi a Venegono Inferiore.

Nell’abitazione viveva anche una seconda persona. Per entrambi gli ospiti, secondo quanto emerso dagli accertamenti, non erano state presentate le comunicazioni di ospitalità all’autorità di pubblica sicurezza. La polizia locale ha così contestato al gestore dell’immobile due distinti verbali, ciascuno con un importo di mille euro per il pagamento in misura ridotta, per un totale di 2 mila euro.

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