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CASTIGLIONE OLONA – Halloween si avvicina e anche nel Varesotto iniziano i primi appuntamenti dedicati alla festa più spaventosa dell’anno. Tra le iniziative in programma c’è quella organizzata alla biblioteca civica di Castiglione Olona, dove mercoledì 21 ottobre i più piccoli potranno trascorrere un pomeriggio tra racconti di paura, fantasmi e streghe. L’appuntamento è alle 16.30 alla biblioteca civica Battaini di via Marconi 1, con “Un calderone di storie”, iniziativa rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni.

Protagonista sarà il gruppo Voci di Carta, che tornerà in biblioteca per il terzo appuntamento dell’anno con la rassegna di letture dedicate ai più piccoli. Questa volta il filo conduttore sarà proprio Halloween, con storie e atmosfere da brivido pensate per divertire i bambini in vista della ricorrenza del 31 ottobre.

L’iniziativa è a ingresso gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0331 824867, negli orari di apertura: martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30, venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e sabato dalle 9.30 alle 12.30. In alternativa si può scrivere all’indirizzo [email protected].

Un’occasione per avvicinare i bambini alla lettura attraverso il divertimento, inaugurando con qualche giorno di anticipo il periodo delle iniziative dedicate ad Halloween.

(foto archivio; celebrazioni per Halloween nella zona)

18102026