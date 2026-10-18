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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 16 ottobre, ci sono la protesta contro il progetto del data center a Cesate, le effrazioni in una ventina di cantine a Saronno, le proposte dei residenti del Matteotti per il nuovo parco ex Pozzi Ginori e le parole dell’assessora Lucy Sasso agli studenti scesi in piazza.

Circa 150 persone si sono radunate davanti al municipio di Cesate per protestare contro il progetto del data center previsto in via Leoncavallo. La mobilitazione è stata accompagnata da tensioni legate alla partecipazione dei cittadini alla seduta del consiglio comunale: i consiglieri di opposizione hanno lasciato l’aula e raggiunto i manifestanti. Il Comitato per la Tutela del Territorio ha contestato l’operato dell’Amministrazione, richiamando anche la petizione contraria al progetto firmata da 1.019 cittadini. Il comitato ha annunciato una nuova iniziativa per sabato 24 ottobre alle 9.30 in piazza Poss.

Una ventina di cantine sono state prese di mira dai ladri in un condominio di via Milano, a Saronno. I malviventi hanno forzato le porte dei locali, portando via diversi oggetti, tra cui una bicicletta, generi alimentari e attrezzi da lavoro. In una delle cantine sono sparite anche attrezzature professionali, come trapani e tassellatori. Oltre agli oggetti sottratti, i residenti devono fare i conti con i danni alle porte, in alcuni casi anche dove non c’era nulla da rubare. Sono ancora in corso le verifiche per quantificare il bottino e i costi delle riparazioni.

Come immaginano il futuro parco nell’area ex Pozzi Ginori? I residenti del quartiere Matteotti hanno portato proposte e osservazioni all’incontro pubblico organizzato al quartiere, nell’ambito del percorso di progettazione partecipata promosso dal Comune con l’associazione Il Gabbiano. Tra le richieste emerse ci sono maggiore attenzione alla sicurezza, accessi controllabili, tutela del verde e spazi per bambini e attività all’aperto. È stata avanzata anche l’idea di predisporre servizi e locali utilizzabili per eventi pubblici e privati, con una cucina attrezzata.

Al corteo studentesco di Saronno di venerdì 16 ottobre ha partecipato anche Lucy Sasso, assessora alle Politiche giovanili, che ha invitato i ragazzi a non lasciarsi scoraggiare dalle critiche per aver scelto di manifestare invece di andare a lezione. Sasso ha sottolineato il valore della partecipazione e della protesta come occasione per riconoscere i problemi della società e provare a cambiarli. Tra i temi portati in piazza dagli studenti figuravano gli investimenti nell’istruzione, la manutenzione degli edifici scolastici, l’educazione affettiva e sessuale e le spese per gli armamenti.

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