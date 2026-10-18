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SARONNO – Domenica 18 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, il cielo sarà molto nuvoloso o coperto a Saronno, con deboli piogge previste per l’intera giornata. Sono attesi circa 6 millimetri di precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 16°C e una massima di 18°C. I venti soffieranno moderati da Est al mattino e da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

La giornata sarà caratterizzata da un cielo grigio e da condizioni più instabili rispetto ai giorni precedenti. Le piogge accompagneranno le ore diurne, mentre le temperature resteranno contenute, con una massima di 18°C e una minima di 16°C. Il quadro meteorologico tenderà a diventare più asciutto dalla sera, secondo le previsioni.

In Lombardia una circolazione depressionaria porterà piogge deboli nella prima parte della giornata, con un miglioramento atteso dalla sera. Sulle basse pianure occidentali il cielo resterà coperto, con precipitazioni dal pomeriggio in intensificazione verso sera e possibili temporali. Piogge deboli sono previste anche sulle basse pianure orientali e sulle Prealpi orientali, in esaurimento dalla sera. Sulle pedemontane e alte pianure i fenomeni potranno intensificarsi nel pomeriggio, anche con rovesci temporaleschi. Sulle Prealpi occidentali e sulle Orobie il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge in intensificazione pomeridiana sulle Orobie. Sulle Alpi Retiche le deboli precipitazioni mattutine tenderanno invece a esaurirsi dal pomeriggio. I venti saranno deboli orientali e lo zero termico si attesterà intorno ai 2850 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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