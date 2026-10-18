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MILANO – Dura presa di posizione del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo gli episodi di violenza verificatisi durante le manifestazioni a Milano e in altre città italiane. Al centro della condanna gli scontri con le forze dell’ordine, il lancio di bombe carta, le barricate e i danneggiamenti ai mezzi dei carabinieri. Il governatore lombardo ha espresso forte preoccupazione per quanto accaduto, distinguendo le rivendicazioni dei manifestanti dagli episodi di violenza che hanno accompagnato alcune delle proteste.

«Le immagini sono gravissime e inaccettabili», ha dichiarato Fontana, sottolineando come simili comportamenti abbiano poco a che vedere con le esigenze del mondo della scuola e dell’università. Il presidente della Regione ha inoltre condannato chi, a suo giudizio, si inserisce nei cortei con l’obiettivo di provocare scontri e danneggiamenti, ribadendo la necessità di tutelare il diritto a manifestare pacificamente.

Fontana ha infine espresso solidarietà agli appartenenti alle forze dell’ordine impegnati nella gestione delle manifestazioni, con particolare riferimento agli agenti che hanno avuto bisogno di cure ospedaliere.

Il riepilogo dell’accaduto. Gli scontri si sono verificati sabato 17 ottobre, durante la manifestazione promossa dal movimento “Italia in Piazza” contro il carovita, i bassi salari e le difficoltà della scuola e della sanità pubblica. Il corteo, partito da piazza Duomo, è stato teatro di tensioni in via Broletto, dove alcuni partecipanti hanno lanciato sassi e bombe carta contro la polizia. La situazione è poi degenerata nuovamente in piazza Duomo, con barricate incendiate, vetrine danneggiate e un’automobile dei carabinieri assaltata e devastata. Le forze dell’ordine sono intervenute con cariche, lacrimogeni e idranti. Secondo il bilancio comunicato da Areu, 25 persone sono state trasportate in ospedale, tra cui dieci appartenenti alle forze dell’ordine; nessuna risultava in codice rosso. Circa cinquanta persone sono state accompagnate in questura per accertamenti.

18102026