Calcio

SARONNO – Tanti gli appuntamenti del calcio locale questa domenica. In serie D a Venegono Superiore i padroni di casa ospitano, dalle 15, la Pro Sesto. Si gioca per l’8′ giornata con arbitro Giorgio Guarino di Avellino, assistenti Matteo Varacalli di Locri e Giovanni Gigliotti di Cosenza.

Nelle categorie minori si è giunti alla sesta giornata. In Eccellenza alle 15.30 Ardor Lazzate-Caronnese con arbitro Alessandro Ingrassia di Palermo (Elia Cortesi di Bergamo e Sebastiano Marchetto di Gallarate) e Fbc Saronno-Rhodense con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo (Francesco Foltran di Seregno e Alessio Greco di Treviglio); due big match fra squadra ambiziose. In Promozione ieri sera l’anticipo Sc United-Meda, oggi alle 15.30 Castanese-Ceriano Laghetto con arbitro Luca Fiorini di Bergamo (Matteo Besozzi di Varese e Giulia Vallorani di Abbiategrasso), Rovellasca 1910-Accademia Bustese con arbitro Marco Verdoliva di Lodi (Christian Giaquinto di Busto Arsizio e Filippo Cappelletti di Como) e Universal Solaro-Gallarate con arbitro Daniel Pitanza di Saronno (Danylo Rusnak di Saronno e Martina Vesco di Saronno).

In Prima categoria nel girone H alle 15.30 Cistellum-San Michele e Bosto-Tradate. In Seconda categoria nel girone G alle 15.30 Cavallasca-Gerenzanese, nel girone K alle 15 Casorezzo-Dal Pozzo, nel girone V alle 15 Pro Juventute Uboldo-Torino club, alle 15.30 Amor Sportiva-Arsaghese e San Marco-Equipe Garibaldi. Nel girone R alle 15.30 Aurora Varedo-Cgds Misinto e Palazzolo Milanese-Cogliatese.

18102026